Harta Kekayaan Thaksin Shinawatra, Mantan PM Thailand dan Pemilik Manchester City yang Ditunjuk sebagai Penasihat Danantara

Harta kekayaan Thaksin Shinawatra, Mantan PM Thailand dan pemilik Manchester City yang ditunjuk sebagai Penasihat Danantara. (Foto: Okezone.com/.Time)

JAKARTA - Harta kekayaan Thaksin Shinawatra, Mantan PM Thailand dan pemilik Manchester City yang ditunjuk sebagai Penasihat Danantara. Keputusan itu diumumkan Chief Executive Officer (CEO) atau Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani.

Thaksin Shinawatra dikenal sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh dalam modernisasi ekonomi di Thailand. Pria yang akan berusia 76 tahun itu telah menjabat sebagai Perdana Menteri di tahun 2001 hingga 2006.

Pengangkatannya sebagai Perdana Menteri kala itu dilakukan oleh Raja Bhumibol Adulyadej. Selama menjadi Perdana Menteri Thailand, dia memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tidak hanya itu, lulusan Kentucky University itu juga punya pengaruh dalam peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Sayangnya, citra baiknya itu harus hancur setelah dituding melakukan pelanggaran HAM dan korupsi. Dirinya juga sempat didakwa atas tuduhan menyembunyikan aset.