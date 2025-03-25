PLN Siagakan 371 Mesin Pembangkit Penuhi Kebutuhan Listrik Lebaran 2025

JAKARTA - PLN memastikan pembangkit listrik dalam keadaan prima dan siap memenuhi kebutuhan listrik saat momen Idul Fitri 1446 Hijriah. Ribuan personil dan mesin pembangkit disiagakan untuk mencukupi pasokan listrik agar masyarakat dapat mudik dan merayakan Lebaran dengan tenang dan menyenangkan.

dalam masa siaga Ramadan dan Idulfitri total Daya Mampu Netto (DMN) PLN Indonesia Power sebesar 19.497,93 MW, listrik tersebut dipasok dari 371 unit mesin pembangkit.

1. Kesiapan PLN Sambut Lebaran

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, Ramadhan dan Idul Fitri merupakan salah satu momen pengabdian bagi seluruh insan PLN. Pasalnya, kebutuhan listrik harus terpenuhi agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan Idul Fitri dengan aman dan nyaman.

"Pada momen menjelang Idul Fitri ini, kami telah menginstruksikan kepada seluruh personil yang siaga agar tetap memperhatikan keselamatan kerjanya, kami juga telah menyiapkan posko siaga dan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Apresiasi untuk seluruh personil yang terlibat, semoga menjadi ladang pahala untuk kita semua,” kata Darmawan, Selasa (25/3/2025).

2. Daya Listrik

"Mesin pembangkit kami tersebar di 5 Wilayah yang siap mendukung kebutuhan saat momen Ramadhan dan Idulfitri 2025," tutur Edwin.