Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Muliaman Hadad di LHKPN, Dewan Pengawas Danantara

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |21:19 WIB
Harta Kekayaan Muliaman Hadad di LHKPN, Dewan Pengawas Danantara
Harta kekayaan Muliaman Darmansyah Hadad di LHKPN. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Muliaman Darmansyah Hadad di LHKPN yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). 

Muliaman Hadad dikenal sebagai ekonom berpengalaman dengan rekam jejak panjang di sektor keuangan dan perbankan. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012-2017, di mana dia berperan besar dalam penguatan regulasi sektor keuangan di Indonesia. 

Selain itu, Muliaman juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Swiss dan Liechtenstein yang semakin memperkaya pengalaman serta pemahamannya dalam kebijakan ekonomi dan investasi global.

Harta Kekayaan Muliaman Hadad Menyentuh Rp43,31 Miliar. 

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 31 Desember 2023, Muliaman Hadad melaporkan total kekayaan sebesar Rp43,31 miliar. Kekayaan tersebut terdiri dari aset berupa tanah, bangunan, serta alat transportasi. Berikut ini rincian harta kekayaan yang dimiliki oleh Muliaman Hadad:

- Muliaman Hadad memiliki total 18 tanah dan bangunan yang tersebar di Bogor, Pandeglang, Serang, Tangerang, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Badung, hingga Australia senilai Rp47.776.709.959 atau Rp47,77 miliar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/320/3191188//kepala_bp_bumn_dan_dirut_bri-1hYj_large.jpg
Pemulihan Pascabencana, Danantara dan BRI Terjun Langsung ke Lokasi Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190809//rumah-94kY_large.jpg
BUMN dan Danantara Percepat Distribusi Bantuan ke Aceh Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190777//pertamina-0JOt_large.jpg
Punya Nilai Strategis di Mata Investor, Pertamina Perkuat Reputasi Global Pakai Strategi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190771//purbaya-pSyJ_large.jpg
Purbaya Tolak Bos Danantara, Tak Beri Insentif Pajak Aksi Korporasi BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/470/3190491//rosan-5cNe_large.jpg
Indonesia Beli Hotel dan Tanah untuk Kampung Haji di Makkah, Jarak 2,5 Km dari Masjidil Haram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/470/3190094//danantara_indonesia-lEbf_large.jpg
Danantara Akuisisi Hotel dan Lahan Strategis 2 Km dari Masjidil Haram
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement