Harta Kekayaan Muliaman Hadad di LHKPN, Dewan Pengawas Danantara

JAKARTA - Harta kekayaan Muliaman Darmansyah Hadad di LHKPN yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Muliaman Hadad dikenal sebagai ekonom berpengalaman dengan rekam jejak panjang di sektor keuangan dan perbankan. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012-2017, di mana dia berperan besar dalam penguatan regulasi sektor keuangan di Indonesia.

Selain itu, Muliaman juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Swiss dan Liechtenstein yang semakin memperkaya pengalaman serta pemahamannya dalam kebijakan ekonomi dan investasi global.

Harta Kekayaan Muliaman Hadad Menyentuh Rp43,31 Miliar.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 31 Desember 2023, Muliaman Hadad melaporkan total kekayaan sebesar Rp43,31 miliar. Kekayaan tersebut terdiri dari aset berupa tanah, bangunan, serta alat transportasi. Berikut ini rincian harta kekayaan yang dimiliki oleh Muliaman Hadad:

- Muliaman Hadad memiliki total 18 tanah dan bangunan yang tersebar di Bogor, Pandeglang, Serang, Tangerang, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Badung, hingga Australia senilai Rp47.776.709.959 atau Rp47,77 miliar.