JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) seharian menguat. IHSG ditutup ke zona hijau dengan naik 236,74 poin atau 3,80% ke 6.472,36.
Pada penutupan perdagangan, Rabu (26/3/2025), terdapat 554 saham menguat, 123 saham melemah dan 281 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp34,2 triliun dari 30,2 miliar saham yang diperdagangkan.
Indeks LQ45 naik 4,90 persen ke 731,14, indeks JII naik 3,10 persen ke 408,77, indeks IDX30 naik 5,16 persen ke 385,25 dan indeks MNC36 naik 4,98 persen ke 288,82.
Untuk sektoral yang kompak menguat seperti energi 2,51 persen, konsumer non siklikal 2,36 persen, konsumer siklikal 2,05 persen, keuangan 3,60 persen, infrastruktur 3,11 persen, properti 2,60 persen, bahan baku 4,31 persen, transportasi 4 persen, teknologi 2,67 persen, kesehatan 0,11 persen.
Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) naik 34,69 persen ke Rp132, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) naik 34,52 persen ke Rp226 dan PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) naik 34,38 persen di Rp86.
Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Trust Finance Indonesia Tbk (TRUS) turun 24,56 persen ke Rp645, PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA) turun 12,50 persen ke Rp7 dan PT Modern Internasional Tbk (MDRN) turun 12,50 persen di Rp7.
(Feby Novalius)