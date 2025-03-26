Dirjen Pajak Suryo Utomo Jadi Komut BTN, Ini Susunan Direksi dan Komisaris Terbaru

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) kembali mengangkat Nixon LP Napitupulu sebagai Direktur Utama BTN. Tidak hanya Nixon, posisi Wakil Direktur juga tetap dijabat oleh Oni Febriarto Rahardjo.

Demikian hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar hari ini, Jakarta, Rabu (26/3/2025). Di antara nama baru di jabatan direksi BTN antara lain Direktur Information Technology Tan Jacky Chen, Direktur Corporate Banking Helmy Afrisa Nugroho, Direktur Operations I Nyoman Sugiri Yasa, Direktur Network & Retail Funding Rully Setiawan, dan Direktur Commercial Banking Hermita.

Sementara, Komisaris Utama BTN yang baru adalah Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo. Dia diangkat menggantikan Chandra M Hamzah.

Komisaris Independen yang baru juga diisi oleh Ida Nuryanti yang merupakan Kepala Departemen Sumber Daya Manusia Bank Indonesia (BI). Dua nama dari jajaran partai di Tanah Air juga mengisi komisaris BTN di antaranya Fahri Hamzah dan Pietra Machreza Paloh.

Berikut susunan direksi dan komisaris BTN yang baru: