HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Panggil Sri Mulyani ke Istana Bahas APBN 2026

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |15:15 WIB
Prabowo Panggil Sri Mulyani ke Istana Bahas APBN 2026
Menkeu Sri Mulyani (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

1. Bahas APBN 2026

Airlangga mengatakan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo kali ini membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.

"Rapat. Soalnya nanti kita ketahui pada saat di dalam. APBN 2026," kata Airlangga kepada awak media sebelum Ratas.

2. APBN 2026 Sudah Mulai Disusun

Sementara itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa Ratas kali ini membahas APBN 2026. Dia mengatakan bahwa APBN 2026 sudah mulai disusun dan akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo.

 

