Sambut Libur Lebaran 2025, Nikmati Promo Istimewa Kartu Kredit MNC Bank

JAKARTA - Menjelang perayaan Idul Fitri 1446 H yang tinggal menghitung hari, sebagian masyarakat tentu sudah mempersiapkan banyak hal untuk menikmati momen libur dan aktivitas mudik bersama keluarga. Tradisi mudik telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Indonesia setiap tahunnya di momen libur lebaran, yang dimanfaatkan untuk kembali bertemu dengan keluarga dan sanak saudara yang sudah lama tidak bertemu.

Nah, untuk menemani aktivitas liburan dan mudik kamu, MNC Bank menyediakan program promo menarik yang bisa dimanfaatkan melalui produk Kartu Kreditnya. Simak deretan kategori promo berikut ini agar libur lebaran-mu makin menguntungkan!

Mudik dan Liburan Asik dengan Kartu Kredit MNC Bank!

Setelah sebulan penuh menjalani Ramadan yang penuh dengan keberkahan, saatnya kamu menyambut hari raya Idul Fitri dengan berkumpul bersama keluarga tercinta melalui tradisi mudik. Jangan lupa gunakan semua jenis kartu kredit yang kamu punya untuk mendukung mudik dan libur lebaran-mu agar makin hemat dan menyenangkan! Terdapat diskon hingga Rp1 juta yang dapat kamu nikmati di berbagai merchant pilihan terbaik MNC Bank untuk mewujudkan mudik dan liburanmu bersama keluarga makin bermakna.

Promo Kartu Kredit Co-Branding MNC Bank

Saat ini MNC Bank telah menyediakan 3 (tiga) jenis kartu kredit co-branding yang bekerja sama dengan perusahaan terkemuka di Indonesia. Kamu bisa memanfaatkan promo dari masing-masing kartu kredit co-branding tersebut agar momen Ramadan dan hari raya Idul Fitri makin bermakna. Sebut saja Kartu Kredit MNC Bank KAI Access yang memberikan kamu cashback 20% untuk setiap transaksi yang kamu lakukan di aplikasi KAI Access. Kemudian ada MNC Bank Citilink Visa Card yang akan memberikan kamu bonus miles hingga 1.000 miles!. Dan yang tak kalah menarik, Familymart MNC Titanium Card yang dapat memberikan keuntungan berupa cashback dan pembelian semua jenis minuman di gerai Familymart.

Baju Baru Belanja Seru dengan Kartu Kredit MNC Bank!

Sambut hari raya Idul Fitri dengan beragam gaya dan fashion terbaik kamu! Manfaatkan semua jenis kartu kredit yang kamu miliki untuk penuhi kebutuhan fashion dan lifestyle kamu di pilihan merchant terbaik yang telah bekerja sama dengan MNC Bank. Selain itu, kamu juga dapat memanfaatkan kartu kredit MNC Bank untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari di berbagai merchant online dan offline pilihan MNC Bank.

Selengkapnya mengenai syarat, ketentuan, dan ragam kategori promo di atas, dapat kamu pelajari lebih lanjut di tautan https://mncbank.co.id/post/berkah-berlimpah-kartu-kredit-mnc-bank. Segera ajukan kartu kredit MNC Bank di MotionBank melalui tautan bit.ly/MotionBankMNC dan nikmati setiap penawaran istimewa yang disajikan.

“Mari sambut Hari Raya Idul Fitri dengan silaturahmi dan jadikan hari yang fitri ini sebagai momen kebersamaan serta berbagi kebahagiaan. Beragam kategori promo yang tersaji ini merupakan upaya kami dalam meningkatkan kepuasan nasabah, terutama pemegang kartu kredit MNC Bank," ujar Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna.