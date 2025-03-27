Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Juta Tiket Kereta Api Ludes Terjual di Arus Mudik Lebaran 2025, Ini 5 Stasiun Terpadat

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |09:30 WIB
3 Juta Tiket Kereta Api Ludes Terjual di Arus Mudik Lebaran 2025, Ini 5 Stasiun Terpadat
3 Juta Tiket Kereta Api Ludes Terjual di Arus Mudik Lebaran 2025, Ini 5 Stasiun Terpadat
JAKARTA - Jumlah tiket kereta api periode Mudik Lebaran 2025 sudah terjual 3.086.613 hingga, Kamis (27/3/2025). Tiket kereta yang terjual merupakan akumulasi dari penjualan kereta jarak jauh dan lokal.

Berdasarkan data resmi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, angka penjualan tiket kereta jarak jauh menyentuh 2.814.720. Sedangkan tiket kereta loka mencapai 271.893.

Stasiun Terpadat

Berikut, stasiun keberangkatan terpadat periode H-10 hingga H+10 Lebaran 2025:

1. Stasiun Pasar Senen : 318.259

2. Stasiun Gambir: 209.520

3. Stasiun Yogyakarta : 127.768

4. Stasiun Surabaya Gubeng : 107.677

5. Stasiun Surabaya Pasarturi : 106.374


Relasi Terpadat periode H-10 - H+10:


1. Relasi Gambir - Yogyakarta : 31.358

2. Relasi Gambir - Semarang Tawang : 28.046

3. Relasi Yogyakarta - Gambir : 27.479

4. Relasi Semarang Tawang - Gambir : 24.751

5. Relasi Pasar Senen - Surabaya Pasar Turi : 24.322

 

