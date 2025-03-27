Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadi Pembicara Kunci Forum Ekonomi Terbesar Asia, AHY Singgung Tantangan Global: Kita Harus Kerja Sama

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |10:56 WIB
Jadi Pembicara Kunci Forum Ekonomi Terbesar Asia, AHY Singgung Tantangan Global: Kita Harus Kerja Sama
Jadi Pembicara Kunci Forum Ekonomi Terbesar Asia, AHY Singgung Tantangan Global: Kita Harus Kerja Sama (Foto: Dokumentasi Kemenko Infrastruktur)
A
A
A

CHINA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya sinergisitas dan kerjasama antarnegara di tengah ketidakpastian global untuk kemajuan bersama. 

Hal ini disampaikan AHY dalam sesi High-Level Dialogue: Achieving Sustainable Development in a Transforming World pada Boao Forum for Asia Annual Conference 2025 yang merupakan salah satu forum ekonomi terbesar dan berpengaruh di Asia.

1. Dunia Hadapi Tantangan Besar

Dalam pidatonya sebagai pembicara kunci, AHY menggarisbawahi bahwa dunia saat ini menghadapi tantangan besar, mulai dari ketegangan geopolitik, pergeseran ekonomi, perubahan teknologi, hingga krisis iklim. Di tengah situasi yang semakin kompleks dan tidak terduga, menurutnya, langkah terbaik adalah memperkuat sinergi antarnegara.

AHY pun menceritakan saat Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadiri Forum BFA pada tahun 2005 dengan tema Asia Searching for Win-win, the new role for Asia. 

Pada tahun yang sama, Indonesia dan China menandatangani perjanjian kemitraan strategis, yang membuka babak baru dalam kerja sama bilateral. Kemitraan ini kemudian ditingkatkan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada tahun 2013. 

 

Halaman: 1 2
1 2
Telusuri berita finance lainnya
