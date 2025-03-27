Sepi dan Daya Beli Turun, Pedagang Baju di Pusat Grosir Cililitan Nangis Darah Jelang Lebaran

JAKARTA - Menjelang Lebaran 2025 sejumlah pedagang baju di Pusat Grosir Cililitan, Jakarta Timur mengeluhkan soal kondisi pembeli yang tidak sama seperti tahun lalu. Mereka menyebut pembeli saat ini relatif lebih sepi.

1. Alami Penurunan Pendapatan

Salah satu pedagang, Aminah, mengaku jika dibandingkan momen menjelang lebaran tahun 2024 lalu, tokonya tahun ini mengalami penurunan pendapatan. Meski tak terlalu besar, ia memperkirakan penurunannya berada di angka 20%.

"Dibanding tahun kemarin, lebih ramai tahun kemarin. Sekitar 20% (penurunan pendapatan)," ungkapnya saat diwawancarai MNC Portal Indonesia pada Kamis (27/3/2025).

2. Sepi Pembeli

Tidak hanya Aminah, pedagang lainnya bernama Rizal mengaku merasakan hal yang sama. Laki-laki berlogat Minang itu menyebut meski padat orang lalu lalang di tiap lorong Pusat Grosir Cililitan, namun banyaknya pengunjung tidak setara dengan pendapatannya.