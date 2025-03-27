Mudik Gratis Lebaran 2025, BNI Berangkatkan 121 Bus Menuju Purwokerto hingga Padang

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI turut menyukseskan program mudik gratis yang diinisiasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik Lebaran dengan menggunakan angkutan massal.

Hadir dalam pelepasan mudik gratis yang mengambil tempat di kawasan GBK, Jakarta tersebut adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari, dan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata serta jajaran direksi BUMN, termasuk Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan.

1. Bidik Jumlah Pemudik

Dalam kesempatan tersebut, Putrama sempat bercengkerama dan mendoakan para pemudik agar diberi kekuatan menjalani puasa serta diberikan kesehatan selama perjalanan. Ia juga berpesan agar pengemudi bus yang mengantar para pemudik mematuhi rambu dan aturan lalu lintas yang ada demi keselamatan selama perjalanan menuju kampung halaman.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menjelaskan, dalam program bertajuk "Mudik Aman Sampai Tujuan", BNI menyediakan 121 bus tujuan Purwokerto, Semarang, Yogyakarta via Solo, Surabaya, Malang, Lampung, Palembang, dan Padang.

Dengan jumlah armada mudik gratis yang disediakan tersebut, perseroan membidik jumlah pemudik yang bisa dilayani naik hampir dua kali lipat dari realisasi tahun lalu sebanyak 3.121 menjadi 6.050 pemudik. Hal ini menjadi wujud nyata kontribusi BNI dalam kepedulian sosial.