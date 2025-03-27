Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mudik Gratis Lebaran 2025, BNI Berangkatkan 121 Bus Menuju Purwokerto hingga Padang

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |16:57 WIB
Mudik Gratis Lebaran 2025, BNI Berangkatkan 121 Bus Menuju Purwokerto hingga Padang
Mudik Lebaran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI turut menyukseskan program mudik gratis yang diinisiasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik Lebaran dengan menggunakan angkutan massal.

Hadir dalam pelepasan mudik gratis yang mengambil tempat di kawasan GBK, Jakarta tersebut adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari, dan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata serta jajaran direksi BUMN, termasuk Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan.

1. Bidik Jumlah Pemudik

Dalam kesempatan tersebut, Putrama sempat bercengkerama dan mendoakan para pemudik agar diberi kekuatan menjalani puasa serta diberikan kesehatan selama perjalanan. Ia juga berpesan agar pengemudi bus yang mengantar para pemudik mematuhi rambu dan aturan lalu lintas yang ada demi keselamatan selama perjalanan menuju kampung halaman.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menjelaskan, dalam program bertajuk "Mudik Aman Sampai Tujuan", BNI menyediakan 121 bus tujuan Purwokerto, Semarang, Yogyakarta via Solo, Surabaya, Malang, Lampung, Palembang, dan Padang.

Dengan jumlah armada mudik gratis yang disediakan tersebut, perseroan membidik jumlah pemudik yang bisa dilayani naik hampir dua kali lipat dari realisasi tahun lalu sebanyak 3.121 menjadi 6.050 pemudik. Hal ini menjadi wujud nyata kontribusi BNI dalam kepedulian sosial.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/622/3191776/bni-hxI2_large.jpg
Nasabah Diimbau Tak Sembarangan Klik Tautan Ucapan Natal Palsu, Saldo Bisa Terkuras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/278/3190056/rupslb_bni-C87r_large.jpg
RUPSLB BNI, Febrio Nathan Kacaribu Diangkat Jadi Komisaris Baru, Gantikan Suminto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/278/3178934/bni-FXVP_large.jpg
BNI Raup Laba Bersih Rp15,1 Triliun pada Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/278/3157966/bni-lTYw_large.jpeg
BNI Bukukan Laba Rp10,1 Triliun di Semester I-2025, Kredit Tumbuh 7,1 Persen 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/622/3149424/bank_negara_indonesia-bIuA_large.jpg
Waspada Penipuan Berkedok Petugas Bank, BNI Ingatkan Nasabah Jangan Pernah Berikan Kode OTP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/622/3143672/bni-YHc6_large.jpg
Bidik Generasi Muda, Begini Cara Unik BNI Jaring Nasabah Baru
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement