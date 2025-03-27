Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Faktor Penyebab Rupiah Ambles ke Rp16.611

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |22:15 WIB
Faktor Penyebab Rupiah Ambles ke Rp16.611
Faktor penyebab Rupiah ambles ke Rp16.611. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Faktor penyebab Rupiah ambles ke Rp16.611, terendah sejak krisis 98. Nilai tukar Rupiah anjlok ke level Rp16.611 per dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa 25 Maret, mencetak rekor terendah sejak krisis moneter 1998. Pelemahan tajam ini menjadi perhatian serius, mengingat dampaknya terhadap perekonomian nasional dan daya beli masyarakat.

Penyebab Pelemahan Rupiah: Kombinasi Faktor Eksternal dan Internal
Menurut Analis Mata Uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, melemahnya rupiah dipengaruhi oleh berbagai sentimen dari luar dan dalam negeri.

1. Penguatan Dolar AS dan Kebijakan The Fed

Dari faktor eksternal, penguatan dolar AS menjadi pemicu utama pelemahan rupiah. Data ekonomi Amerika Serikat yang lebih kuat dari perkiraan mendorong ekspektasi bahwa Federal Reserve (The Fed) akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama. Pernyataan hawkish dari pejabat The Fed, Raphael Bostic, semakin memperkuat dolar, membuat investor global beralih ke aset berbasis dolar.

2. Ketidakpastian Global: Perang Dagang dan Geopolitik

Presiden Direktur PT Doo Financial Futures, Ariston Tjendra, menambahkan bahwa faktor global lainnya, seperti perang dagang antara AS dan China, turut menekan rupiah. Konflik ini mengancam perdagangan global, yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia.

Selain itu, ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta perang Rusia-Ukraina yang belum mereda memperparah ketidakpastian global. Investor lebih memilih mata uang safe haven seperti dolar AS, menyebabkan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, mengalami tekanan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192366//rupiah_hari_ini-eyIx_large.png
Rupiah Dibuka Anjlok ke Level Rp16.773 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3191945//rupiah-XAGY_large.jpg
Siap-Siap Rupiah Libas Dolar AS, Ini Penopangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191475//rupiah_hari_ini-t8WM_large.jpeg
Rupiah Ditutup Anjlok ke Rp16.787 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191304//rupiah_hari_ini-NDth_large.jpg
Rupiah Ditutup Anjlok ke Rp16.777 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190888//rupiah_hari_ini-C37o_large.jpeg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp16.750 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190681//rupiah_melemah-OfMY_large.png
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp16.723 per Dolar AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement