Faktor Penyebab Rupiah Ambles ke Rp16.611

JAKARTA - Faktor penyebab Rupiah ambles ke Rp16.611, terendah sejak krisis 98. Nilai tukar Rupiah anjlok ke level Rp16.611 per dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa 25 Maret, mencetak rekor terendah sejak krisis moneter 1998. Pelemahan tajam ini menjadi perhatian serius, mengingat dampaknya terhadap perekonomian nasional dan daya beli masyarakat.

Penyebab Pelemahan Rupiah: Kombinasi Faktor Eksternal dan Internal

Menurut Analis Mata Uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, melemahnya rupiah dipengaruhi oleh berbagai sentimen dari luar dan dalam negeri.

1. Penguatan Dolar AS dan Kebijakan The Fed

Dari faktor eksternal, penguatan dolar AS menjadi pemicu utama pelemahan rupiah. Data ekonomi Amerika Serikat yang lebih kuat dari perkiraan mendorong ekspektasi bahwa Federal Reserve (The Fed) akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama. Pernyataan hawkish dari pejabat The Fed, Raphael Bostic, semakin memperkuat dolar, membuat investor global beralih ke aset berbasis dolar.

2. Ketidakpastian Global: Perang Dagang dan Geopolitik

Presiden Direktur PT Doo Financial Futures, Ariston Tjendra, menambahkan bahwa faktor global lainnya, seperti perang dagang antara AS dan China, turut menekan rupiah. Konflik ini mengancam perdagangan global, yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia.

Selain itu, ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta perang Rusia-Ukraina yang belum mereda memperparah ketidakpastian global. Investor lebih memilih mata uang safe haven seperti dolar AS, menyebabkan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, mengalami tekanan.