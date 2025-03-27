Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Bolehkah Beli Emas Pakai Kartu Kredit? Ini Faktanya

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |23:05 WIB
Bolehkah Beli Emas Pakai Kartu Kredit? Ini Faktanya
Bolehkah Beli Emas Pakai Kartu Kredit? Ini Faktanya (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Bolehkah beli emas pakai kartu kredit? Berikut ini pembahasannya. Pembelian emas menggunakan kartu kredit menjadi salah satu opsi yang menarik bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dengan cara yang lebih fleksibel. 

Beberapa bank dan toko emas telah menyediakan fasilitas ini, bahkan dengan program cicilan 0% dalam jangka waktu tertentu. Namun, sebelum memutuskan membeli emas dengan kartu kredit, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, mulai dari kebijakan bank, risiko keuangan, hingga pertimbangan hukum.

Bisa atau Tidak?

Secara umum, pembelian emas dengan kartu kredit diperbolehkan oleh bank dan penyedia layanan investasi emas. Beberapa bank menawarkan skema cicilan yang dapat membantu meringankan pembayaran. 

Misalnya, beberapa program cicilan 0% memungkinkan nasabah membeli emas tanpa dikenakan bunga tambahan jika pembayaran dilakukan sesuai tenor yang dipilih. Namun, kebijakan ini bisa berbeda di tiap bank dan toko emas.

Keuntungan dan Risiko

Salah satu keuntungan membeli emas dengan kartu kredit adalah kemudahan transaksi serta potensi mendapatkan keuntungan tambahan seperti poin reward atau cashback dari kartu kredit. Namun, ada pula risiko yang perlu diperhatikan. 

Jika pembayaran cicilan tidak dilakukan tepat waktu, bunga kartu kredit yang relatif tinggi dapat membebani keuangan. Selain itu, fluktuasi harga emas juga bisa menjadi tantangan bagi pembeli yang berencana menjual kembali emasnya dalam waktu dekat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192751//harga_emas_antam-2woT_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan Dibanderol Rp2.501.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192549//harga_emas_antam-EGug_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun ke Rp2.501.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192364//harga_emas-FvN9_large.jpg
Harga Emas Pegadaian Hari Ini 29 Desember, dari Antam, UBS dan Galeri24
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192362//harga_emas_antam-idE3_large.jpg
Harga Emas Antam Turun Rp9.000 Dibanderol Rp2.596.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192238//harga_emas_di_pegadaian-zYbK_large.jpg
Harga Emas Pegadaian Akhir Pekan Ini: Galeri24 dan UBS Kompak Naik  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/622/3192101//emas_antam-LMPp_large.jpg
4 Fakta Harga Emas Antam Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Tembus Rp2.605.000 per Gram!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement