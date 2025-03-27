Bolehkah Beli Emas Pakai Kartu Kredit? Ini Faktanya

JAKARTA – Bolehkah beli emas pakai kartu kredit? Berikut ini pembahasannya. Pembelian emas menggunakan kartu kredit menjadi salah satu opsi yang menarik bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dengan cara yang lebih fleksibel.

Beberapa bank dan toko emas telah menyediakan fasilitas ini, bahkan dengan program cicilan 0% dalam jangka waktu tertentu. Namun, sebelum memutuskan membeli emas dengan kartu kredit, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, mulai dari kebijakan bank, risiko keuangan, hingga pertimbangan hukum.

Bisa atau Tidak?

Secara umum, pembelian emas dengan kartu kredit diperbolehkan oleh bank dan penyedia layanan investasi emas. Beberapa bank menawarkan skema cicilan yang dapat membantu meringankan pembayaran.

Misalnya, beberapa program cicilan 0% memungkinkan nasabah membeli emas tanpa dikenakan bunga tambahan jika pembayaran dilakukan sesuai tenor yang dipilih. Namun, kebijakan ini bisa berbeda di tiap bank dan toko emas.

Keuntungan dan Risiko

Salah satu keuntungan membeli emas dengan kartu kredit adalah kemudahan transaksi serta potensi mendapatkan keuntungan tambahan seperti poin reward atau cashback dari kartu kredit. Namun, ada pula risiko yang perlu diperhatikan.

Jika pembayaran cicilan tidak dilakukan tepat waktu, bunga kartu kredit yang relatif tinggi dapat membebani keuangan. Selain itu, fluktuasi harga emas juga bisa menjadi tantangan bagi pembeli yang berencana menjual kembali emasnya dalam waktu dekat.