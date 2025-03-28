Harga Emas Antam Naik Rp16.000, Kini Dijual Rp1.792.000 per Gram

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) naik lagi Rp16.000 ke Rp1.792.000 per gram pada hari ini, Jumat (28/3/2025).

Sama dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp16.000 ke Rp1.643.000.

1. Harga Emas

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta.

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.