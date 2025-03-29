Daftar Jalan Tol Baru dan Fungsional yang Dibuka saat Mudik Lebaran

JAKARTA – Daftar jalan tol baru dan fungsional yang dibuka saat mudik lebaran. Pemerintah membuka ruas tol fungsional dan ruas tol baru selama mudik hari raya Idul Fitri 1446 H atau Lebaran 2025.

Melansir dari postingan laman resmi @pupr_binamarga, Sabtu (29/3/2025), kementerian PU bersama BUJT telah mempersiapkan tol fungsional sepanjang 58,42 km selama masa mudik lebaran 2025. Ruas tol ini sempat difungsionalkan pada masa Nataru 2024/2025 dan akan kembali di buka saat mudik lebaran.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo mengungkapkan ada tambahan beberapa ruas tol yang dikebut oleh pihak PUPR dalam rangka membantu mengurai kemacetan saat mudik lebaran.

“Tol fungsional seperti kemarin (Nataru), tetapi ada tambahan sekitar 58 Km karena ada beberapa ruas tol yang kita kebut untuk membantu mengurai kemacetan saat Mudik Lebaran,” ungkap Dody.

Selain ruas tol yang dibuka secara fungsional, kementerian PU juga menyiapkan sejumlah ruas tol baru yang rencananya akan beroperasi pada kuartal 1 di tahun 2025.

Ruas tol fungsional dan tol baru akan dibuka guna memastikan perjalanan mudik lebaran 2025 lebih cepat dan aman.

58,42 km tol fungsional pada masa mudik lebaran 2025 sebagai berikut.

1. Tol Sigli – Banda Aceh 1

(Padang Tiji – Seulimeum) 24,67 km

2. Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Prapat

Sebagian Seksi 4 (Sinasak – Pematang Siantar) 12,37 km