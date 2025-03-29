Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ketum Kadin Dorong Pemberdayaan Ekonomi Umat, Ini Caranya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |12:30 WIB
Ketum Kadin Dorong Pemberdayaan Ekonomi Umat, Ini Caranya
Ketum Kadin Dorong Pemberdayaan Ekonomi Umat, Ini Caranya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi DKI Jakarta bersama Badan Pengelola Masjid Istiqlal dan Indosat Ooredoo Hutchinson menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai penataan kawasan Masjid Istiqlal dan program pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid. Penandatanganan MoU ini dilangsungkan di Selasar Al Fattah Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menegaskan bahwa Kadin Indonesia memiliki amanah untuk menjadi wadah dunia usaha, baik bagi swasta, BUMN, koperasi, maupun UMKM. Anin mengapresiasi inisiatif Kadin Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat perekonomian umat dan berharap kerja sama ini menjadi contoh bagi dunia.

"Kadin Provinsi DKI Jakarta sangat terdepan dalam hal pasar murah. Ini adalah bukti nyata bahwa ekonomi umat dapat bergerak maju," ujar Anin, Sabtu (29/3/2025).

1. Perekonomian Umat

Anin juga mengucapkan terima kasih dan juga selamat kepada Indosat Ooredoo Hutchinson. Hal ini kata Anin, menandakan juga bahwa perekonomian umat sangat dekat dengan teknologi informasi yang sangat pesat perkembangannya.

"Karena kami melihat bahwa tugas Kadin ujungnya adalah bermanfaat untuk masyarakat luas. Dan untuk Indonesia ini, tentunya masyarakat umat sangat diperlukan untuk bangkit bersama dengan pertumbuhan ekonomi. Kami melihat Istiqlal ini bukan saja sebuah simbol besar Asia Tenggara dan dunia, tapi juga merupakan wadah dari 800 ribu masjid di seluruh Indonesia di tengah kota," papar Anin.

"Jadi kalau kita bisa mulai dengan Istiqlal, dengan banyaknya masjid mengakar ke mana-mana, tentu pemberdayaan umat bisa bergerak seiringan dengan pemberdayaan daerah utama di Kadin Indonesia," tambahnya.

2. Potensi Zakat

Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi potensi zakat, sedekah, dan wakaf guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Nah, kami melihat bahwa di Kadin ini tujuannya untuk membantu pemerintah mencapai 8% pertumbuhan ekonomi. Dan ini tentu membuat PDB kita bisa mencapai 1,5 triliun dolar AS, dan bisa dibayangkan apabila umat Indonesia berbondong-bondong untuk bersedekah dan mewakafkan rezekinya, tentu akan bisa membuat bukan saja berbagi, tapi bergulir perekonomian yang lebih kencang lagi,” tandas Anin.

 

