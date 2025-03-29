Daftar 10 Presiden Terkaya di Dunia Tahun 2025

JAKARTA - Daftar 10 presiden terkaya di dunia tahun 2025. Kekayaan para pemimpin dunia selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Beberapa presiden dan kepada negara memiliki jumlah kekayaan yang luar biasa, baik yang berasal dari bisnis pribadi, warisan keluarga, maupun aset negara yang mereka kelola.

Kekayaan ini mencerminkan bagaimana mereka mengelola sumber daya dan aset di negaranya masing-masing. Mengutip dari berbagai sumber pada Sabtu (29/3/2025) berikut adalah daftar 10 presiden terkaya di dunia pada tahun 2025:

1. Vladimir Putin (Rusia) – USD58 Miliar

Presiden Rusia, Vladimir Putin, masih menduduki posisi teratas dalam daftar pemimpin dunia terkaya. Kekayaannya diperkirakan mencapai USD58 miliar, yang sebagian besar berasal dari kepemilikan tidak langsung atas perusahaan minyak, gas, dan sektor keuangan di Rusia.

Meskipun tidak ada catatan resmi mengenai aset pribadinya, berbagai investigasi menunjukkan bahwa ia memiliki saham besar di beberapa perusahaan raksasa, termasuk Gazprom dan Rosneft. Selain itu, Putin juga dikabarkan memiliki properti mewah di Rusia dan luar negeri.

2. Maha Vajiralongkorn (Thailand) – USD42 Miliar

Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, memiliki kekayaan pribadi sekitar USD42 miliar. Sebagian besar asetnya berasal dari investasi kerajaan melalui Crown Property Bureau yang mengelola portofolio besar properti dan saham di berbagai perusahaan besar di Thailand. Vajiralongkorn juga mewarisi kekayaan besar dari mendiang ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadej, yang sebelumnya merupakan salah satu pemimpin terkaya di dunia.

3. Hassanal Bolkiah (Brunei) – USD27 Miliar

Sultan Brunei, Hassanal Bolkiah, memiliki kekayaan sekitar USD27 miliar, yang diperoleh dari cadangan minyak dan gas alam yang melimpah di negaranya. Brunei merupakan salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia, dan sebagian besar kekayaan negara ini terkonsentrasi pada keluarga kerajaan. Sultan Brunei dikenal memiliki koleksi mobil mewah yang mencapai ribuan unit, serta istana terbesar di dunia, Istana Nurul Iman.

4. Khalifa bin Zayed Al Nahyan (Uni Emirat Arab) – USD15 Miliar

Mendiang Presiden Uni Emirat Arab, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, yang juga merupakan Emir Abu Dhabi, memiliki kekayaan sekitar USD15 miliar. Kekayaannya berasal dari investasi di sektor energi dan properti. Uni Emirat Arab dikenal memiliki cadangan minyak yang sangat besar, dan keluarga Al Nahyan memegang kendali atas berbagai investasi di bidang properti, perbankan, dan teknologi.

5. Kim Jong-un (Korea Utara) – USD5 Miliar

Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, memiliki estimasi kekayaan sekitar USD5 miliar. Sumber kekayaannya sulit diverifikasi karena sifat tertutup dari pemerintahan Korea Utara, tetapi laporan dari berbagai lembaga menyebutkan bahwa dia mengendalikan dana besar dari bisnis ilegal, perdagangan senjata, dan sumber daya negara. Kim juga dikenal memiliki koleksi barang-barang mewah yang diimpor secara diam-diam ke negaranya.