170.000 Tiket Kereta Cepat Whoosh Ludes Terjual pada H-1 Lebaran

JAKARTA - Lonjakan penumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh terjadi jelang Lebaran 2025. Hingga Minggu (30/3/2025) atau H-1 Lebaran tercatat 170.000 tiket yang sudah ludes terjual.

1. Lonjakan Penumpang

General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Eva Chairunisa mengatakan, lonjakan penumpang terjadi sejak H-4 Lebaran. Hal ini sekaligus mencerminkan tingginya minat masyarakat menggunakan Whoosh sebagai moda transportasi utama ketika mudik.

Sejak H-4 Lebaran, penumpang Whoosh konsisten berada di angka 18.000 orang per hari, meningkat dibandingkan hari-hari sebelumnya.

2. Tren Peningkatan

Tren peningkatan juga terlihat dari jumlah penumpang yang berangkat dari Stasiun Halim menuju Bandung, baik ke Stasiun Padalarang maupun Stasiun Tegalluar Summarecon, yang kini mencapai sekitar 12.000 - 13.000 penumpang per hari, naik dari sebelumnya yang berkisar 10 hingga 11 ribu penumpang per hari.

“Lonjakan jumlah penumpang ini menjadi bukti bahwa Whoosh telah menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk perjalanan mudik,” ujar Eva.