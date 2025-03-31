Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos Garuda Tindak Tegas Penumpang Kelas Bisnis yang Pakai Vape di Pesawat

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Senin, 31 Maret 2025 |09:10 WIB
Bos Garuda Tindak Tegas Penumpang Kelas Bisnis yang Pakai Vape di Pesawat
Penumpang Garuda Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Garuda Indonesia memberikan hukuman kepada seorang penumpang laki-laki business class yang diketahui memakai rokok elektrik atau vape di ruang kabin saat pesawat sedang mengudara.

Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani menjelaskan, bahwa insiden ini terjadi saat pesawat GA 1904 terbang dari Jakarta ke Medan (Kualanamu).

“Sehubungan dengan informasi yang mengemuka di media sosial terkait penumpang yang kedapatan menggunakan rokok elektrik di dalam pesawat, maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia memastikan telah menindak secara tegas penumpang tersebut,” ucap Wamildan pada keterangan pers.

1. Langkah Tegas Garuda Indonesia

Menurut Direktur Utama Garuda Indonesia, staf penerbangan telah mengikuti prosedur standar dalam menangani penumpang yang menggunakan rokok elektrik. Prosedur tersebut mencakup pemberian peringatan lisan sebanyak dua kali, sesuai dengan aturan mengenai penumpang yang mengganggu.

Selanjutnya, staf penerbangan berkoordinasi dengan pilot untuk menghubungi petugas di Bandara Internasional Kualanamu, Medan, agar tindakan lebih lanjut dapat diambil sesuai dengan hukum nasional dan internasional.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192096//garuda_indonesia-1feV_large.png
Viral Pesawat Turbulensi Bikin Awak Kabin Patah Tulang, Dirut Garuda Ungkap Fakta Sebenarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187537//bencana_di_sumatera-7NVw_large.jpg
20 Ton Bantuan BUMN Dikirim ke Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/278/3186432//garuda-IUyn_large.jpg
Dimodali Rp23,67 Triliun, Garuda dan Citilink Optimalkan Armada dan Layanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183633//garuda-5GHj_large.jpg
Garuda Indonesia Tunda Beli Pesawat Baru Meski Punya Duit Rp23,67 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183526//bengkel_pesawat-boZn_large.jpg
Selamatkan Garuda, Suntikan Rp23,6 Triliun Diprioritaskan untuk Perawatan Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183424//garuda-LP0T_large.jpg
Garuda Indonesia Terima Suntikan Rp23,67 Triliun dari Danantara, Ini Fokus Penggunaannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement