HOME FINANCE HOT ISSUE

Jumlah Penumpang Pesawat Tembus 10,2 Juta Selama Libur Nataru

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |08:59 WIB
Jumlah Penumpang Pesawat Tembus 10,2 Juta Selama Libur Nataru
Pergerakan penumpang tertinggi pada arus keberangkatan sebelum Natal terjadi pada 24 Desember 2025, yakni 543 ribu penumpang. (Foto: Okezone.com/AP)
JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) mencatat jumlah penumpang sepanjang Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 di 37 bandara mencapai 10,20 juta penumpang, atau relatif sama dengan periode 2024/2025 yang juga sekitar 10,24 juta penumpang.

Pergerakan penumpang tertinggi pada arus keberangkatan sebelum Natal terjadi pada 24 Desember 2025, yakni 543 ribu penumpang. Kemudian, sebelum Tahun Baru 2026, pergerakan tertinggi tercatat pada 28 Desember 2025 sebanyak 531 ribu penumpang.

Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi mengatakan bahwa pada periode angkutan Nataru 2025/2026 ini, InJourney Airports juga mampu mendorong optimalisasi operasional bandara.

“Utilisasi slot time atau ketersediaan waktu keberangkatan dan kedatangan penerbangan di seluruh bandara secara kumulatif pada Nataru 2025/2026 hampir menyentuh 90 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan Nataru 2024/2025 sebesar 84 persen,” ujarnya, Selasa (6/1/2026).

Adapun pada arus balik, pergerakan tertinggi terjadi pada 4 Januari 2026 yang menyentuh hampir 560 ribu penumpang. Sementara itu, pergerakan pesawat sepanjang Nataru 2025/2026 mencapai sekitar 76 ribu penerbangan, termasuk sekitar 2 ribu penerbangan tambahan (extra flight).

 

