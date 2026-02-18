Usai Penembakan Pesawat, 5 Bandara Papua Berstatus Rawan

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memetakan lima bandara di Papua yang berstatus rawan penyerangan, yakni Bandara Kiwirok, Bandara Maoanamani, Satpel Sianak di Ilaga, Satpel Agandugume di Ilaga, dan Bandara Illu.

Pemetaan ini dilakukan setelah insiden penembakan pesawat perintis Cessna Grand Caravan PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation pada rute Tanah Merah–Danawage/Koroway Batu pada 11 Februari 2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan saat ini telah dipetakan setidaknya lima bandara yang berstatus rawan penyerangan. Menyusul insiden tersebut, Kementerian Perhubungan juga resmi menghentikan sementara operasional penerbangan di 11 bandara/satpel/lapter.

"Penembakan pilot dan kopilot PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation menorehkan luka yang mendalam bagi dunia transportasi udara, sekaligus mengingatkan kita betapa tingginya risiko bertugas di tanah Papua," ujarnya.

Sebanyak 11 bandara/satpel/lapter yang operasionalnya dihentikan sementara hingga batas waktu yang belum ditentukan antara lain Satpel Koroway Batu, Bandara Bomakia, Satpel Yaniruma, Satpel Manggelum, Lapter Kapiraya, Lapter Iwur, Lapter Faowi, Lapter Dagai, Lapter Aboy, Lapter Teraplu, dan Lapter Beoga.

"Kegiatan operasional pada bandara-bandara tersebut akan dibuka kembali setelah mendapat pengamanan dari aparat TNI/Polri dan kondisi keamanan dinyatakan kondusif serta memenuhi standar keselamatan penerbangan," kata Lukman.