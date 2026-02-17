Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Delay Pesawat Berulang, Penumpang Butuh Transparansi Bukan Sekadar Kompensasi

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |13:14 WIB
Delay Pesawat Berulang, Penumpang Butuh Transparansi Bukan Sekadar Kompensasi
Insiden keterlambatan penerbangan di Indonesia masih kerap terjadi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Insiden keterlambatan penerbangan di Indonesia masih kerap terjadi. Beberapa waktu lalu, tercatat ada penerbangan yang mengalami delay hingga 5 jam.

Delay yang berlangsung berjam-jam ini menunjukkan masih ada persoalan mendasar dalam tata kelola penerbangan nasional yang perlu diperbaiki.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengecam keras keterlambatan penerbangan dengan durasi berjam-jam. Menurut YLKI, persoalan ini bukan hanya soal jadwal, tetapi juga soal hak konsumen atas pelayanan yang layak, aman, dan tepat waktu.

Oleh karena itu, YLKI mendesak maskapai untuk membuat surat permintaan maaf terbuka kepada konsumen. Maskapai tidak boleh sekadar diam atau berlindung di balik alasan internal.

"Konsumen berhak mendapatkan permintaan maaf resmi dan terbuka atas kerugian waktu, tenaga, dan biaya yang dialami. Selain itu, maskapai juga harus membuat komitmen layanan agar permasalahan serupa tidak terulang kembali di masa depan," ujar Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, Selasa (17/2/2026).

YLKI juga mendesak maskapai memberi penjelasan transparan mengenai penyebab delay. Alasan keterlambatan harus disampaikan secara jujur dan rinci, bukan sekadar informasi normatif yang tidak menjawab keluhan konsumen.

"Transparansi adalah kewajiban, bukan pilihan, dan informasi menjadi hak dasar konsumen yang patut dipenuhi oleh pelaku usaha. Konsumen sering menunggu berjam-jam karena pesawat delay, namun hanya mendapatkan kompensasi. Sementara telat sedikit saja, penumpang bisa ditinggal dan uang konsumen hangus," tambahnya.

Pemerintah juga diminta turun tangan dengan melakukan audit operasional dan manajemen maskapai. YLKI meminta Kementerian Perhubungan dan otoritas terkait segera melakukan audit menyeluruh terhadap kelayakan operasional pesawat, kesiapan armada, serta manajemen layanan maskapai. Hal ini untuk memastikan keselamatan dan kepastian layanan tidak dikorbankan demi efisiensi bisnis.

"Oleh karena itu, keresahan publik soal delay harus dijawab pemerintah melalui audit kelayakan maskapai dan manajemen sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan," ujar Rio.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/320/3201893//bandara-oebB_large.jpg
Penerbangan di Papua Rawan Serangan, Operasional 11 Bandara Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/320/3199234//garuda_indonesia-KfS1_large.jpg
Transformasi Garuda Indonesia, Efisiensi Tak Boleh Korbankan Keselamatan Penerbangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/320/3199173//prabowo_produsen_pesawat_brasil-hMul_large.jpg
Prabowo Bertemu Produsen Pesawat Embraer Brasil, Singgung Teknologi Pesawat Canggih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/320/3199172//dirut_garuda_pindad-UMzj_large.jpg
Prabowo Panggil Bos Garuda dan Pindad ke Istana, Bahas Teknologi Penerbangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196466//penumpang-aQIf_large.jpg
Aviasi dan Pariwisata Diandalkan Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi RI hingga 6%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196469//menhub-dmze_large.jpg
Evakuasi di Medan Ekstrem, Dua Korban Pesawat ATR 42-500 Ditemukan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement