Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Resmi Turun! Ini Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina dari Pertamax hingga Pertalite pada Lebaran

Alifya Amari Poetry , Jurnalis-Senin, 31 Maret 2025 |10:04 WIB
Resmi Turun! Ini Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina dari Pertamax hingga Pertalite pada Lebaran
Harga BBM Terbaru (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar harga BBM Pertamina terbaru dari pertamax hingga pertalite pada Lebaran 2025.

PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Non-Subsidi Pertamax Series dan Dex Series mulai Sabtu 29 Maret 2025.

Pada tanggal 29 Maret 2025, PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan penyesuaian harga untuk beberapa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi. Penurunan harga ini mencakup seri Pertamax dan Dex, yang berlaku di wilayah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5%, seperti DKI Jakarta.

1. Berikut adalah rincian penyesuaian harga BBM:

Pertamax (RON 92) mengalami penurunan harga menjadi Rp12.500 per liter, dari harga sebelumnya Rp12.900 per liter, atau turun sebesar Rp400 per liter.

Pertamax Green (RON 95) turun menjadi Rp13.250 per liter, mengalami penurunan sebesar Rp450 per liter dari harga sebelumnya yaitu Rp13.700 per liter.

Pertamax Turbo (RON 98) mengalami penurunan harga sebesar Rp500 per liter, dari harga sebelumnya Rp14.000 per liter menjadi Rp13.500 per liter.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193085/bbm-8rKN_large.jpg
RI Siap Stop Impor Solar di 2026, Jangan Bebani APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192408/menteri_esdm_bahlil-kREc_large.jpg
BBM-LPG Masuk Lewat Mobil Tangki, Bahlil: Akses Berangsur Pulih ke Aceh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192407/menteri_esdm_bahlil-h6Bi_large.jpg
Bahlil Tegaskan Ketersedian BBM dan LPG Cukup hingga Awal Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192319/spbu_swasta_langka_bbm-Fyvo_large.jpg
Kaleidoskop 2025: SPBU Swasta Alami Kelangkaan BBM 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192291/bbm_pertamina-hvA4_large.jpg
BBM Pertamina Berhasil Dipasok ke 4 SPBU Bener Meriah Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192272/bbm_pertamina-dthV_large.jpg
Distribusi BBM ke Bener Meriah, 7 Mobil Tangki Pertamina Tempuh Perjalanan Hingga 7 Jam
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement