Resmi Turun! Ini Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina dari Pertamax hingga Pertalite pada Lebaran

JAKARTA - Daftar harga BBM Pertamina terbaru dari pertamax hingga pertalite pada Lebaran 2025.

PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Non-Subsidi Pertamax Series dan Dex Series mulai Sabtu 29 Maret 2025.

Pada tanggal 29 Maret 2025, PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan penyesuaian harga untuk beberapa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi. Penurunan harga ini mencakup seri Pertamax dan Dex, yang berlaku di wilayah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5%, seperti DKI Jakarta.

1. Berikut adalah rincian penyesuaian harga BBM:

Pertamax (RON 92) mengalami penurunan harga menjadi Rp12.500 per liter, dari harga sebelumnya Rp12.900 per liter, atau turun sebesar Rp400 per liter.

Pertamax Green (RON 95) turun menjadi Rp13.250 per liter, mengalami penurunan sebesar Rp450 per liter dari harga sebelumnya yaitu Rp13.700 per liter.

Pertamax Turbo (RON 98) mengalami penurunan harga sebesar Rp500 per liter, dari harga sebelumnya Rp14.000 per liter menjadi Rp13.500 per liter.