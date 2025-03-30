Harga BBM Turun, Pertamina Pastikan Stok Tersedia

JAKARTA – Pertamina menurunkan harga BBM non subsidi jelang Lebaran 2025. PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) menjamin stok BBM tersedia dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa mudik dan perayaan Idulfitri 2025.

“Kami terus membuka ruang komunikasi dan siap menerima masukan dari masyarakat demi pelayanan yang semakin baik. Dukungan dan kepercayaan masyarakat adalah semangat kami untuk terus hadir dan melayani,” tutup Ega.

1. Harga BBM Turun

Pertamina menurunkan harga BBM Non-Subsidi Pertamax Series dan Dex Series. Penurunan harga BBM ini berlaku mulai 29 Maret 2025. Plt. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra menyampaikan bahwa penyesuaian harga ini merupakan kado Lebaran dari Pemerintah dan Pertamina untuk masyarakat.

"Sebagai bagian dari komitmen dalam melayani masyarakat, khususnya di momen mudik Lebaran ini, Pemerintah dan Pertamina Patra Niaga memberikan hadiah spesial dengan menurunkan harga BBM Non-Subsidi. Kami berharap kebijakan ini dapat membantu masyarakat menikmati perjalanan yang lebih nyaman dan terjangkau," ujar Ega, Sabtu (29/3/2025).