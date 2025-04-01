Keren! Indonesia Masuk 20 Negara dengan Pertumbuhan Ekonomi Terbaik Dunia

Selasa, 01 April 2025 |13:05 WIB

JAKARTA - Dalam sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami pergeseran dinamis. Dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang luar biasa, beberapa negara muncul sebagai kekuatan ekonomi baru.

Dari 2015 hingga 2025, negara-negara dengan pertumbuhan PDB terbesar tercatat dalam data grafiki Dana Moneter Internasional.

Investasi infrastruktur, pertumbuhan industri manufaktur, dan peningkatan konsumsi domestik mendorong pertumbuhan yang luar biasa di negara-negara berkembang di Asia dan Afrika. Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, negara maju juga beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan perubahan dalam cara perdagangan global. Proses politik dan kerja sama internasional dipengaruhi oleh perubahan kekuatan ekonomi ini, yang menimbulkan tantangan baru dan peluang bagi setiap negara.

20 Negara Dengan Pertumbuhan PDB Terbesar di Dunia Tahun 2015-2025

1. Amerika Serikat

PDB 2015 : USD23,7 triliun

PDB 2025 : USD30,3 triliun

Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 28%

2. China

PDB 2015 : USD11,2 triliun

PDB 2025 : USD19,5 triliun

Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 74%

3. Jerman

PDB 2015 : USD4,5 triliun

PDB 2025 : USD4,9 triliun

Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 10%

4. Jepang

PDB 2015 : USD4,1 triliun

PDB 2025 : USD4,4 triliun

Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 6%

5. India

PDB 2015 : USD2,4 triliun

PDB 2025 : USD4,3 triliun

Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 77%

6. Inggris

PDB 2015 : USD3,3 triliun

PDB 2025 : USD3,7 triliun

Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 14%

7. Prancis

PDB 2015 : USD2,9 triliun

PDB 2025 : USD3,3 triliun

Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 12%

8. Italia

PDB 2015 : USD2,2 triliun

PDB 2025 : USD2,5 triliun

Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 11%

9. Kanada

PDB 2015 : USD2 triliun

PDB 2025 : USD2,3 triliun

Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 17%

10. Brasil

PDB 2015 : USD2,1 triliun

PDB 2025 : USD2,3 triliun

Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 8%

11. Russia

PDB 2015 : USD1,9 triliun

PDB 2025 : USD2,2 triliun

Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 15%

12. Korea Selatan

PDB 2015 : USD1,5 triliun

PDB 2025 : USD2 triliun

Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 29%

13. Australia

PDB 2015 : USD1,5 triliun

PDB 2025 : USD1,9 triliun

Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 25%

14. Spanyol

PDB 2015 : USD1,5 triliun

PDB 2025 : USD1,8 triliun

Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 23%

15. Mexico

PDB 2015 : USD1,6 triliun

PDB 2025 : USD1,8 triliun

Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 14%

16. Indonesia

PDB 2015 : USD990 miliar

PDB 2025 : USD1,5 triliun

Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 51%

17. Turki

PDB 2015 : USD918 miliar

PDB 2025 : USD1,5 triliun

Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 59%