JAKARTA - Dalam sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami pergeseran dinamis. Dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang luar biasa, beberapa negara muncul sebagai kekuatan ekonomi baru.
Dari 2015 hingga 2025, negara-negara dengan pertumbuhan PDB terbesar tercatat dalam data grafiki Dana Moneter Internasional.
Investasi infrastruktur, pertumbuhan industri manufaktur, dan peningkatan konsumsi domestik mendorong pertumbuhan yang luar biasa di negara-negara berkembang di Asia dan Afrika. Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, negara maju juga beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan perubahan dalam cara perdagangan global. Proses politik dan kerja sama internasional dipengaruhi oleh perubahan kekuatan ekonomi ini, yang menimbulkan tantangan baru dan peluang bagi setiap negara.
PDB 2015 : USD23,7 triliun
PDB 2025 : USD30,3 triliun
Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 28%
PDB 2015 : USD11,2 triliun
PDB 2025 : USD19,5 triliun
Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 74%
PDB 2015 : USD4,5 triliun
PDB 2025 : USD4,9 triliun
Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 10%
PDB 2015 : USD4,1 triliun
PDB 2025 : USD4,4 triliun
Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 6%
PDB 2015 : USD2,4 triliun
PDB 2025 : USD4,3 triliun
Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 77%
PDB 2015 : USD3,3 triliun
PDB 2025 : USD3,7 triliun
Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 14%
PDB 2015 : USD2,9 triliun
PDB 2025 : USD3,3 triliun
Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 12%
PDB 2015 : USD2,2 triliun
PDB 2025 : USD2,5 triliun
Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 11%
PDB 2015 : USD2 triliun
PDB 2025 : USD2,3 triliun
Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 17%
PDB 2015 : USD2,1 triliun
PDB 2025 : USD2,3 triliun
Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 8%
PDB 2015 : USD1,9 triliun
PDB 2025 : USD2,2 triliun
Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 15%
PDB 2015 : USD1,5 triliun
PDB 2025 : USD2 triliun
Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 29%
PDB 2015 : USD1,5 triliun
PDB 2025 : USD1,9 triliun
Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 25%
PDB 2015 : USD1,5 triliun
PDB 2025 : USD1,8 triliun
Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 23%
PDB 2015 : USD1,6 triliun
PDB 2025 : USD1,8 triliun
Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 14%
PDB 2015 : USD990 miliar
PDB 2025 : USD1,5 triliun
Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 51%
PDB 2015 : USD918 miliar
PDB 2025 : USD1,5 triliun
Pertumbuhan yang Disesuaikan dengan Inflasi : 59%