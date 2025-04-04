Advertisement
HOME FINANCE

Minyak Telon Lokal sebagai UMKM Binaan BRI Sukses Ekspor ke Mancanegara

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 04 April 2025 |23:45 WIB
Minyak Telon Lokal sebagai UMKM Binaan BRI Sukses Ekspor ke Mancanegara
UMKM Binaan BRI sukses ekspor ke mancanegara. (Foto: dok BRI)
A
A
A

TANGERANG – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus mempertegas komitmennya dalam memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk naik kelas dan memperluas akses pasar.

Salah satu UMKM binaan yang berhasil tumbuh bersama BRI adalah Habbie, brand minyak telon asal Yogyakarta yang berdiri sejak 2019.

Produk ini dikenal inovatif dengan ragam aroma yang variatif dan modern. Habbie telah meraih rekor MURI sebagai brand dengan varian aroma terbanyak di dunia.

Selain itu, Habbie juga terpilih menjadi salah satu dari Top 20 finalis Pengusaha Muda BRILiaN 2024, yaitu program inisiatif BRI untuk mencetak pengusaha muda unggul yang siap berkontribusi bagi perekonomian nasional. 

"Sejak 2019, Habbie telah terjual lebih dari 2,5 juta botol. Pada BRI UMKM EXPO(RT) 2025 ini, kami mencatatkan penjualan ratusan botol dengan total omset hingga belasan juta rupiah. Capaian ini meningkat signifikan dibandingkan saat pertama kali kami mengikuti BRI UMKM EXPO(RT) di tahun 2023," ujarnya.

Halaman:
1 2 3
