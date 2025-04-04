Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Kaji Ulang Produk Terdampak Tarif Impor 32% AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 04 April 2025 |17:45 WIB
RI Kaji Ulang Produk Terdampak Tarif Impor 32% AS
RI Kaji Ulang Produk Terdampak Tarif Dagang AS. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pengenaan tarif impor sebesar 32% oleh Amerika Serikat (AS) terhadap produk Indonesia memicu perhatian serius. Pemerintah perlu mengkaji ulang produk-produk tertentu yang terkena dampak tarif tersebut.

"Saya kira kita belum terlibat satu perjanjian perdagangan bebas ya, free trade agreement dengan Amerika. Jadi pengenaan tarif sepanjang tidak dipermasalahkan dalam persidangan di WTO sah-sah saja begitu," kata Ekonom Senior Indef, Tauhid Ahmad, 
dalam Special Dialogue IDX Channel, Jumat (4/4/2025).

1. Perjanjian Dagang

Tauhid menjelaskan bahwa tanpa perjanjian perdagangan bebas, AS memiliki hak untuk mengenakan tarif. Namun, jika ada banding dari AS terkait produk atau regulasi non-tarif yang dianggap merugikan, maka WTO akan mempertimbangkannya.

"Saya kira dengan perbedaan tarif ini pasti akan dikulik lagi oleh pemerintah, mana yang kemudian bisa dikurangi, mana yang tidak," ujarnya.

Dia mencontohkan, sertifikasi halal sebagai salah satu regulasi non-tarif yang khas di Indonesia dan sulit untuk diubah. 

"Itu kalau dikurangi maka bisa jadi katakanlah beragam produk non halal masuk ke kita dan menghantam secara ideologis beragam produk yang ada di kita, itu mungkin yang menjadi bahan untuk kita me-review ulang tuntutan yang ada dari Amerika," jelasnya.

2. Daya Saing Industri RI

Namun, Tauhid mengakui bahwa tidak semua tuntutan AS dapat dipenuhi karena daya saing industri dalam negeri yang belum siap menghadapi tarif sebesar 32%. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/18/3170718//protes_warnai_kunjungan_kenegaraan_trump_ke_inggris-ihy2_large.png
Protes Ribuan Orang Warnai Kunjungan Kenegaraan Trump ke Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/18/3170577//proyeksi_foto_trump_epstein_di_inggris-IXuc_large.jpg
Proyeksi Foto Trump-Epstein Warnai Kunjungan Kenegaraan Presiden AS di Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/320/3161396//apple-KkLH_large.jpg
India Kena Tarif Impor Trump 50%, Apple Alihkan Rp1.628 Triliun ke AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/320/3161367//negosiasi_tarif_trump-13X7_large.jpg
Nego Tarif Trump, RI Minta Kopi hingga Nikel Bebas Bea Masuk ke AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/320/3161220//anindya_bakrie-8kQI_large.jpg
Ketum Kadin: Indonesia Siap Hadapi Tarif Impor Trump, Targetkan Perdagangan Tembus USD80 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160908//prabowo-Q8uP_large.jpg
Prabowo Puji Tim Ekonomi Berhasil Negosiasi Tarif Trump: Kita Tenang Tanpa Emosional
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement