Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tarif Resiprokal AS Ancam Ekspor-Impor, Begini Respons Pengusaha Logistik

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 04 April 2025 |13:28 WIB
Tarif Resiprokal AS Ancam Ekspor-Impor, Begini Respons Pengusaha Logistik
Pengusaha Logistik Respons Tarif Impor AS pada Indonesia. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) yang diberlakukan awal bulan ini direspons Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI). Menurut para pengusaha, kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi kinerja ekspor dan impor Indonesia, termasuk sektor logistik yang menjadi tulang punggung perdagangan internasional.  

1. Siap-siap Biaya Logistik Naik

Kebijakan tarif resiprokal AS dapat meningkatkan biaya logistik bagi produk Indonesia yang masuk ke pasar AS, serta memengaruhi arus barang impor dari AS. 

"Kenaikan tarif ini berisiko mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar global, terutama bagi komoditas yang selama ini mengandalkan pasar AS," ujar Ketua Umum ALFI, Akbar Djohan, Jumat (4/4/2025). 

2. Dampak Tarif Impor AS

Selain itu, Akbar memprediksi adanya penurunan volume pengiriman barang melalui jalur laut dan udara sebagai dampak dari kebijakan ini. Sektor logistik, termasuk perusahaan freight forwarder dan penyedia jasa transportasi, harus bersiap menghadapi potensi perlambatan permintaan.  

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173783//pelabuhan-BKEL_large.jpg
Standar Baru Logistik, Pelanggan Bisa Cek Emisi Karbon Langsung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173693//pelabuhan-gUER_large.jpg
Neraca Perdagangan Indonesia Surplus USD5,49 Miliar di Agustus, 64 Bulan Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/320/3172992//pelabuhan-ryVg_large.jpg
Pengusaha Logistik Buka-bukaan soal Akses BBM Pertamina di Seluruh RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170418//gudang-N5w8_large.jpg
Efisiensi Distribusi Logistik, RI Punya Gudang Modern Energi Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168658//kapal-3TXp_large.jpg
Perkuat Konektivitas Antarwilayah, Distribusi Logistik Tak Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167962//impor_ri-oAcN_large.jpg
Diminta Evaluasi Kebijakan Impor, Ini Penjelasan Kemendag
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement