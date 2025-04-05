Indonesia Kena Tarif Impor AS 32%, Apa Dampaknya ke Pasar Saham?

Dampak Impor ke AS ke Pasar Saham (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kebijakan tarif impor baru yang diterapkan Presiden AS Donald Trump berpotensi memperlambat ekspor Indonesia ke AS.

Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah antisipatif untuk mengatasi kebijakan baru ini.

1. Berdampak pada Sejumalh Indikator Ekonomi

Vice President Marketing, Strategy and Planning Kiwoom Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi menyampaikan, pengenaan tarif ini diprediksi akan berdampak pada sejumlah indikator ekonomi, termasuk pasar saham dalam negeri.

Audi memperkirakan, kebijakan ini akan berimbas pada pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat pasar mulai dibuka kembali pada 8 April 2025 mendatang.

Untuk itu, sejumlah langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga pasar tetap kondusif antara lain dengan membuka peluang diversifikasi pasar ekspor maka dapat memanfaatkan free trade agreement (FTA) dengan beberapa negara Asia, Timur Tengah dan Eropa.

Kemudian, memberikan insentif industri lokal, bisa berupa insentif pajak dan subsidi, serta fokus pada hilirisasi industri agar memiliki nilai tambah daya saing,” kata Audi kepada Okezone, Sabtu (5/4/2025).