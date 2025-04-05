JAKARTA - Presiden Prancis, Emmanuel Macron menggunggah pernyataan dengan bahasa Indonesia terkait komunikasi yang dilakukan dengan Presiden Prabowo Subianto .
"Saya baru saja berbicara dengan Presiden Indonesia, @Prabowo Subianto. Kita telah memutuskan untuk memperkuat hubungan antara negara kita dengan proyek-proyek yang ambisius dan berwawasan ke depan," demikian dikutip dari akun X resmi @EmmanuelMacron pada Sabtu (5/4/2025).
Macron menyampaikan, pendekatan yang dipersiapkan ini akan diwujudkan dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia pada akhir bulan Mei.
Negara kedua bertekad untuk mempererat kerja sama di bidang pertahanan, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan budaya, serta mengembangkan pertukaran akademik.