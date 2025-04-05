Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Macron Ungkap Obrolan dengan Prabowo, Perkuat Hubungan RI-Prancis

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |16:04 WIB
Macron Ungkap Obrolan dengan Prabowo, Perkuat Hubungan RI-Prancis
Presiden Prabowo dan Presiden Macron (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prancis, Emmanuel Macron menggunggah pernyataan dengan bahasa Indonesia terkait komunikasi yang dilakukan dengan Presiden Prabowo Subianto .

"Saya baru saja berbicara dengan Presiden Indonesia, @Prabowo Subianto. Kita telah memutuskan untuk memperkuat hubungan antara negara kita dengan proyek-proyek yang ambisius dan berwawasan ke depan," demikian dikutip dari akun X resmi @EmmanuelMacron pada Sabtu (5/4/2025). 

1. Pendekatan Bersejarah
  

Macron menyampaikan, pendekatan yang dipersiapkan ini akan diwujudkan dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia pada akhir bulan Mei.

Negara kedua bertekad untuk mempererat kerja sama di bidang pertahanan, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan budaya, serta mengembangkan pertukaran akademik.

 

