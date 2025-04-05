Macron Ungkap Obrolan dengan Prabowo, Perkuat Hubungan RI-Prancis

JAKARTA - Presiden Prancis, Emmanuel Macron menggunggah pernyataan dengan bahasa Indonesia terkait komunikasi yang dilakukan dengan Presiden Prabowo Subianto .

"Saya baru saja berbicara dengan Presiden Indonesia, @Prabowo Subianto. Kita telah memutuskan untuk memperkuat hubungan antara negara kita dengan proyek-proyek yang ambisius dan berwawasan ke depan," demikian dikutip dari akun X resmi @EmmanuelMacron pada Sabtu (5/4/2025).

1. Pendekatan Bersejarah



Macron menyampaikan, pendekatan yang dipersiapkan ini akan diwujudkan dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia pada akhir bulan Mei.