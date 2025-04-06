Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

ASN Bisa WFA Sehari Usai Libur Lebaran 2025

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Minggu, 06 April 2025 |05:24 WIB
ASN Bisa WFA Sehari Usai Libur Lebaran 2025
Libur Lebaran PNS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menerbitkan surat edaran yang memperbolehkan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS untuk melaksanakan sistem kerja Work From Anywhere (WFA) setelah libur bersama Nyepi dan Idulfitri. Kebijakan ini berlaku pada Selasa, 8 April 2025.

1. Aturan yang Berlaku

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2025 yang merupakan perubahan atas SE Menpan-RB Nomor 2 Tahun 2025. Edaran ini mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN pada instansi pemerintah, serta penyelenggaraan pelayanan publik selama masa libur nasional dan cuti bersama Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Idulfitri 1446 H.

Perubahan dalam surat edaran ini salah satunya terdapat pada bagian huruf E angka 1 dari edaran sebelumnya.

2. Satu Hari WFA

Kebijakan terbaru ini menambahkan satu hari kerja yang bisa dilakukan secara fleksibel setelah libur nasional dan cuti bersama, yaitu pada 8 April 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/622/3175446/pns-KgLP_large.jpg
Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025? Cek Rinciannya yang Cair di Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/622/3175082/pns-O9ba_large.jpeg
Sistem Single Salary PNS, Pensiunan Dapat 75 Persen dari Gaji-Tunjangan hingga Bebas Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175136/pns-eaVu_large.png
Segini Rincian Gaji Pensiunan PNS yang Cair Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175079/purbaya-m3WK_large.jpg
Purbaya Diminta Terapkan Sistem Gaji Tunggal PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175067/pns-s3hp_large.jpeg
Single Salary Diterapkan, PNS Bisa Bebas Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174898/pns-Dm4I_large.png
Sistem Single Salary PNS Bakal Diterapkan, Pensiunan Dapat 75 Persen dari Gaji dan Tunjangan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement