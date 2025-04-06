Advertisement
HOT ISSUE

Puncak Arus Balik Hari Ini, Masih Ada 1,1 Juta Orang Belum Lakukan Perjalanan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 06 April 2025 |12:05 WIB

Puncak Arus Balik Lebaran 2025 Diprediksi Terjadi Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Jasa Marga)
JAKARTA – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mencatat sekitar 50% pemudik sudah melakukan arus balik ke kota asal masing-masing. Namun dirinya memprediksi masih ada 1,1 juta orang lagi yang belum melakukan arus balik Lebaran 2025. 

“Sejauh ini kami perkirakan sampai besok pagi, kurang lebih 50% dari pemudik sudah melakukan arus balik, atau sekitar 1,1 juta orang,” kata Dudy saat meninjau arus balik di GT Banyumanik, Semarang, Sabtu (5/4/2025).

Menurutnya, masih ada sekitar 1,1 juta pemudik yang diprediksi melakukan perjalanan balik dalam beberapa hari ke depan. 

Pemerintah pun bersiap menghadapi puncak arus balik yang diperkirakan terjadi pada Minggu (6/4/2025). Rekayasa lalu lintas one way diterapkan dari GT Kalikangkung KM 414 hingga KM 70 Cikatama.

“Masih ada kurang lebih 1,1 juta (pemudik), harapan kami bisa terurai dalam beberapa waktu yang akan datang,” tambahnya.

 

Telusuri berita finance lainnya
