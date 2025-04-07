Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Siapa Pemilik PT Yihong yang PHK Ribuan Pegawainya karena Mogok Kerja?

Wikku D Nugroho , Jurnalis-Senin, 07 April 2025 |22:05 WIB
Siapa Pemilik PT Yihong yang PHK Ribuan Pegawainya karena Mogok Kerja?
Siapa Pemilik PT Yihong yang PHK Ribuan Pegawainya karena Mogok Kerja? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Siapa pemilik PT Yihong yang PHK ribuan pegawainya karena mogok kerja sempat jadi perhatian banyak masyarakat Indonesia. 

Kabar mengenai penutupan PT Yihong Novatex mencuat setelah pihak manajemen mengumumkan PHK terhadap seluruh karyawan yang berjumlah 1.126 orang. 

Adapun keputusan tersebut diambil menyusul kerugian besar yang diklaim perusahaan akibat mogok kerja yang terjadi pada awal Maret 2025.

1. Mogok Kerja Diawali Karena Adanya PHK Mendadak

Kisruh yang terjadi pada PT Yihong bermula saat tiga karyawan terkena PHK mendadak. Merasa tidak diperlakukan adil, ratusan pekerja pun melakukan aksi solidaritas dengan mogok kerja selama empat hari. 

Akibat dari aksi mogok kerja tersebut, operasional pabrik PT Yihong pun terhenti total dan pesanan dari buyer batal karena keterlambatan pengiriman.

“PT Yihong Novatex Indonesia hendak memberitahukan maksud pemutusan hubungan kerja terhitung sejak tanggal 10 Maret 2025 dengan alasan karena pihak pemberi pekerjaan menarik dan menghentikan pesanan akibat keterlambatan pengiriman sebagai dampak dari mogok kerja tidak sah yang dilakukan pekerja,” demikian kutipan surat resmi dari perusahaan.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
