HOME FINANCE MARKET UPDATE

Prediksi IHSG Usai Lebaran 2025, Berikut Rekomendasi Sahamnya

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |08:06 WIB
Prediksi IHSG Usai Lebaran 2025, Berikut Rekomendasi Sahamnya
Prediksi IHSG Usai Libur Lebaran. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi menguat pada perdagangan perdana pasca libur Lebaran 2025. IHSG diperkirakan dapat melanjutkan tren kenaikannya di wave [a] dan berpotensi mencapai 6.600-6.660 jika berhasil menembus resisten di level 6.557. 

“Peluang pembalikan tren jangka menengah akan semakin besar jika IHSG berhasil melewati resisten fraktal pada chart harian yaitu di 6.707,” kata Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova, dalam risetnya, Selasa (8/4/2025).

Adapun level support IHSG berada di 6.220, 6.071 dan 5.947. Sementara level resistennya di 6.557, 6.663 dan 6.772.

Ivan merekomendasikan trading buy pada saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) di rentang harga Rp1.830 – Rp1.910 dengan target harga terdekat di Rp2.090. AMRT sedang mengalami tren naik minor dengan potensi menuju Rp2.090-Rp2.230, asalkan harga masih berada di atas Rp1.830 sebagai support.

Selanjutnya, Ivan merekomendasikan buy on weakness pada saham PT Bank Jago Tbk (ARTO) di rentang harga Rp1.360-Rp1.460 dengan target harga terdekat di Rp1.655. ARTO berpotensi melanjutkan tren naik jangka pendek menuju Rp1.655-Rp1.755 apabila harga masih berada di atas Rp1.360 sebagai support terdekat.

Pada saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) di rentang harga Rp3.600 – Rp3.750 dengan target harga terdekat di Rp4.100. BBRI bersiap untuk kemungkinan beralih ke tren naik apabila mampu menembus di atas level Rp4.200. 

 

Halaman:
1 2
