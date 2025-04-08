Jangan Sampai Ketinggalan! Berikut Penawaran Umum Waran Terstruktur CGSI di MNC Sekuritas

Masa penawaran awal berlangsung hari ini hingga Senin 14 April 2025. (Foto: Okezone.com/MNC)

JAKARTA – MNC Sekuritas bersama PT CGS International Sekuritas Indonesia melakukan penawaran umum Waran Terstruktur (WT) berjenis call warrant. Masa penawaran awal berlangsung hari ini hingga Senin 14 April 2025. Adapun enam pilihan underlying yang ditawarkan merupakan emiten terkemuka di Indonesia, di antaranya:

1. PT Aneka Tambang Tbk (ANTMYUCQ5A)

- Harga Penawaran: Rp25-Rp250

* Harga Pelaksanaan: Rp800-Rp2.500

* Rasio Konversi: 4:1

* Masa Berlaku: 4 bulan

2. PT Bank Central Asia Tbk (BBCAYUCQ5A)

* Harga Penawaran: Rp50-Rp300

* Harga Pelaksanaan: Rp7.000-Rp10.500

* Rasio Konversi: 13:1

* Masa Berlaku: 4 bulan

3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRIYUCQ5A)

* Harga Penawaran: Rp50-Rp300

* Harga Pelaksanaan: Rp4.000-Rp6.500

* Rasio Konversi: 12:1

* Masa Berlaku: 4 bulan

4. PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKAYUCQ5A)

* Harga Penawaran: Rp20-Rp200

* Harga Pelaksanaan: Rp.1.200-Rp2.800

* Rasio Konversi: 7:1

* Masa Berlaku: 4 bulan