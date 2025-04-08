Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Jangan Sampai Ketinggalan! Berikut Penawaran Umum Waran Terstruktur CGSI di MNC Sekuritas

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |08:50 WIB
Jangan Sampai Ketinggalan! Berikut Penawaran Umum Waran Terstruktur CGSI di MNC Sekuritas
Masa penawaran awal berlangsung hari ini hingga Senin 14 April 2025. (Foto: Okezone.com/MNC)
JAKARTA – MNC Sekuritas bersama PT CGS International Sekuritas Indonesia melakukan penawaran umum Waran Terstruktur (WT) berjenis call warrant. Masa penawaran awal berlangsung hari ini hingga Senin 14 April 2025. Adapun enam pilihan underlying yang ditawarkan merupakan emiten terkemuka di Indonesia, di antaranya:

1. PT Aneka Tambang Tbk (ANTMYUCQ5A)
- Harga Penawaran: Rp25-Rp250
* Harga Pelaksanaan: Rp800-Rp2.500
* Rasio Konversi: 4:1
* Masa Berlaku: 4 bulan

2. PT Bank Central Asia Tbk (BBCAYUCQ5A)
* Harga Penawaran: Rp50-Rp300
* Harga Pelaksanaan: Rp7.000-Rp10.500
* Rasio Konversi: 13:1
* Masa Berlaku: 4 bulan    

3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRIYUCQ5A)
* Harga Penawaran: Rp50-Rp300
* Harga Pelaksanaan: Rp4.000-Rp6.500
* Rasio Konversi: 12:1
* Masa Berlaku: 4 bulan

4. PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKAYUCQ5A) 
* Harga Penawaran: Rp20-Rp200
* Harga Pelaksanaan: Rp.1.200-Rp2.800
* Rasio Konversi: 7:1
* Masa Berlaku: 4 bulan

 

