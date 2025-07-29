Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Besok Dimulai! Buruan Daftar Kelas Online #CuandariWT Kupas Tuntas Waran Terstruktur

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |18:56 WIB
Besok Dimulai! Buruan Daftar Kelas Online #CuandariWT Kupas Tuntas Waran Terstruktur
Daftar Kelas Online #CuandariWT.
A
A
A

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas menyediakan beragam produk pasar modal yang dapat dijadikan sebagai alternatif bagi investor untuk berinvestasi dan didukung dengan aplikasi online trading, yaitu MotionTrade.

Dalam dunia pasar modal yang semakin berkembang, investor perlu memperluas wawasan dan memperdalam pengetahuan tentang berbagai instrumen investasi. Salah satu instrumen yang patut dipahami lebih lanjut adalah waran terstruktur.

Produk ini menawarkan potensi keuntungan dengan modal relatif lebih kecil dibandingkan membeli saham langsung. Namun, waran terstruktur juga memiliki risiko yang perlu dikelola dengan bijak.

Pemahaman yang baik akan karakteristik waran terstruktur memungkinkan investor mengambil keputusan yang lebih tepat dan terukur. Produk ini dapat menjadi pelengkap dalam diversifikasi portofolio Anda di pasar modal.

 

