Jangan Lewatkan! Kesempatan Terakhir Investasi Waran Terstruktur CGS International di MNC Sekuritas. (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

Hari ini adalah kesempatan terakhir Anda berinvestasi waran terstruktur! MNC Sekuritas bekerja sama dengan PT CGS International Sekuritas Indonesia menghadirkan penawaran umum waran terstruktur jenis call warrant seri ke-10. Adapun 15 underlying yang ditawarkan, di antaranya:

1. PT Aneka Tambang Tbk (ANTMYUCN6A)

* Harga Penawaran: Rp30-Rp400

* Harga Pelaksanaan: Rp1.500-Rp6.000

* Rasio Konversi: 10:1

* Masa Berlaku: 8 bulan

2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNIYUCN6A)

* Harga Penawaran: Rp30-Rp350

* Harga Pelaksanaan: Rp3.000-Rp7.000

* Rasio Konversi: 8:1

* Masa Berlaku: 8 bulan

3. PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk (BBRIYUCN6A)

* Harga Penawaran: Rp30-Rp350

* Harga Pelaksanaan: Rp2.800-Rp6.800

* Rasio Konversi: 7:1

* Masa Berlaku: 8 bulan

4. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRISYUCN6A)

* Harga Penawaran: Rp30-Rp350

* Harga Pelaksanaan: Rp1.500-Rp4.500

* Rasio Konversi: 6:1

* Masa Berlaku: 8 bulan

5. PT Bumi Resources Mineral Tbk (BRMSYUCN6A)

* Harga Penawaran: Rp30-Rp350

* Harga Pelaksanaan: Rp300-Rp2.500

* Rasio Konversi: 4:1

* Masa Berlaku: 8 bulan

6. PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDEYUCN6A)

* Harga Penawaran: Rp30-Rp350

* Harga Pelaksanaan: Rp600-Rp3.000

* Rasio Konversi: 5:1

* Masa Berlaku: 8 bulan

7. PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPSYUCN6A)

* Harga Penawaran: Rp30-Rp350

* Harga Pelaksanaan: Rp500-Rp4.000

* Rasio Konversi: 6:1

* Masa Berlaku: 8 bulan

8. PT Bukalapak.com Tbk (BUKAYUCN6A)

* Harga Penawaran: Rp30-Rp350

* Harga Pelaksanaan: Rp90-Rp500

* Rasio Konversi: 1:1

* Masa Berlaku: 8 bulan

9. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTKYUCN6A)

* Harga Penawaran: Rp30-Rp350

* Harga Pelaksanaan: Rp350-Rp4.000

* Rasio Konversi: 7:1

* Masa Berlaku: 8 bulan

10. PT Energi Mega Persada Tbk (ENRGYUCN6A)

* Harga Penawaran: Rp30-Rp350

* Harga Pelaksanaan: Rp300-Rp3.500

* Rasio Konversi: 5:1

* Masa Berlaku: 8 bulan