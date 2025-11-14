Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Jangan Lewatkan! Kesempatan Terakhir Investasi Waran Terstruktur CGS International di MNC Sekuritas

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |16:11 WIB
Jangan Lewatkan! Kesempatan Terakhir Investasi Waran Terstruktur CGS International di MNC Sekuritas
Jangan Lewatkan! Kesempatan Terakhir Investasi Waran Terstruktur CGS International di MNC Sekuritas. (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)
A
A
A

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

Hari ini adalah kesempatan terakhir Anda berinvestasi waran terstruktur! MNC Sekuritas bekerja sama dengan PT CGS International Sekuritas Indonesia menghadirkan penawaran umum waran terstruktur jenis call warrant seri ke-10. Adapun 15 underlying yang ditawarkan, di antaranya:

1. PT Aneka Tambang Tbk (ANTMYUCN6A)
* Harga Penawaran: Rp30-Rp400
* Harga Pelaksanaan: Rp1.500-Rp6.000
* Rasio Konversi: 10:1
* Masa Berlaku: 8 bulan

2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNIYUCN6A)
* Harga Penawaran: Rp30-Rp350
* Harga Pelaksanaan: Rp3.000-Rp7.000
* Rasio Konversi: 8:1
* Masa Berlaku: 8 bulan

3. PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk (BBRIYUCN6A)
* Harga Penawaran: Rp30-Rp350
* Harga Pelaksanaan: Rp2.800-Rp6.800
* Rasio Konversi: 7:1
* Masa Berlaku: 8 bulan

4. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRISYUCN6A)
* Harga Penawaran: Rp30-Rp350
* Harga Pelaksanaan: Rp1.500-Rp4.500
* Rasio Konversi: 6:1
* Masa Berlaku: 8 bulan

5. PT Bumi Resources Mineral Tbk (BRMSYUCN6A)    
* Harga Penawaran: Rp30-Rp350
* Harga Pelaksanaan: Rp300-Rp2.500
* Rasio Konversi: 4:1
* Masa Berlaku: 8 bulan

6. PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDEYUCN6A)
* Harga Penawaran: Rp30-Rp350
* Harga Pelaksanaan: Rp600-Rp3.000
* Rasio Konversi: 5:1
* Masa Berlaku: 8 bulan

7. PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPSYUCN6A)
* Harga Penawaran: Rp30-Rp350
* Harga Pelaksanaan: Rp500-Rp4.000
* Rasio Konversi: 6:1
* Masa Berlaku: 8 bulan

8. PT Bukalapak.com Tbk (BUKAYUCN6A)
* Harga Penawaran: Rp30-Rp350
* Harga Pelaksanaan: Rp90-Rp500
* Rasio Konversi: 1:1
* Masa Berlaku: 8 bulan

9. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTKYUCN6A)
* Harga Penawaran: Rp30-Rp350
* Harga Pelaksanaan: Rp350-Rp4.000
* Rasio Konversi: 7:1
* Masa Berlaku: 8 bulan

10. PT Energi Mega Persada Tbk (ENRGYUCN6A)
* Harga Penawaran: Rp30-Rp350
* Harga Pelaksanaan: Rp300-Rp3.500
* Rasio Konversi: 5:1
* Masa Berlaku: 8 bulan

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183282//mnc_sekuritas-psaU_large.jpg
Kupas Tuntas Tips Pilih Saham Murah bersama MNC Sekuritas di IG Live Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183112//mnc_sekuritas-I2Qh_large.jpg
Daftar dan Ikuti Webinar Gratis MNC Sekuritas x BEI Jawa Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/278/3182860//mnc_sekuritas-MkmN_large.jpg
Cuan Halal Ala Mitra Ojol, Saksikan di IG Live MNC Sekuritas Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182819//mnc_sekuritas-86Hq_large.jpg
Ikuti Promo Semarak 11.12 dari Panin Asset Management di MotionTrade, Ada Cashback Menanti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182650//mnc_sekuritas-xlO1_large.jpg
MNC Sekuritas Cabang Bali Gelar Investor Gathering 2025 bersama Hartadinata Abadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182586//mnc_sekuritas-Sotu_large.jpg
MNC Sekuritas dan CGS International Sekuritas Tawarkan Waran Terstruktur Seri 10
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement