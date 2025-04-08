Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Trading Halt Usai Anjlok 9,1%, Ini Daftar Saham Paling Boncos di Awal Perdagangan

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |09:35 WIB
IHSG Trading Halt Usai Anjlok 9,1%, Ini Daftar Saham Paling Boncos di Awal Perdagangan
. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot tajam 9,19% atau turun 598,56 poin ke level 5.912. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) berada di posisi pertama top losers awal perdagangan hari ini. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot tajam 9,19% atau turun 598,56 poin ke level 5.912 dari penutupan sebelumnya 6.510.

Selain BCA, saham yang berada di top losers di antaranya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM).

Sementara itu pada bursa Asia lainnya, Nikkei 225 terpantau naik 6,33%, Hang Seng naik 2,44% dan Shanghai naik 0,55%. Sedangkan Strait Times Singapura turun 1,93%. 

Sementara itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan pembekuan sementara perdagangan (trading halt) sistem perdagangan di awal perdagangan atau pukul 09:00:00 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS). Perdagangan akan dilanjutkan pada pukul 09:30:00 waktu JATS tanpa ada perubahan jadwal perdagangan. 

Tindakan ini dilakukan karena terdapat penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencapai 8%. Pada awal perdagangan IHSG merosot tajam 9,19% atau turun 598,56 poin ke level 5.912 dari penutupan sebelumnya 6.510.

BEI melakukan upaya ini dalam rangka menjaga perdagangan saham agar senantiasa teratur, wajar, dan efisien sesuai dengan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan diatur lebih lanjut pada Surat Keputusan Direksi BEI nomor Kep-00002/BEI/04-2025.

(Feby Novalius)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/278/3174556//ihsg_menguat-9vQ5_large.jpg
IHSG Diprediksi Tembus 8.170 Pekan Depan, Ini Penopangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/278/3174262//ihsg_ditutup_menguat-70hc_large.jpg
IHSG Ditutup Naik ke Level 8.118 Sambut Akhir Pekan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/278/3174155//ihsg_menguat-XA6f_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.099 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/278/3173969//ihsg_sesi_i-HQUC_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.072
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/278/3173916//ihsg_menguat-OXas_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.070, Saham-Saham Ini Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/278/3173789//ihsg_ditutup_melemah-c1Ez_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Koreksi ke Level 8.043
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement