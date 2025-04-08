Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Negosiasi Tarif Trump, RI Bakal Tambah Impor 3 Komoditas dari AS 

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |08:15 WIB
Negosiasi Tarif Trump, RI Bakal Tambah Impor 3 Komoditas dari AS 
RI Bakal Tambah Impor 3 Komoditas dari AS . (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Pemerintah bakal melakukan negosiasi tarif impor sebesar 32% yang dikenakan Amerika Serikat (AS) pada Indonesia. Salah satu strategi yang disiapkan dengan meningkatkan volume impor dari AS. 

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Indonesia akan fokus pada sejumlah komoditas penting seperti gandum, kapas dan migas sebagai bagian dari peningkatan impor dari AS. 

Selain itu, Indonesia juga akan menawarkan proyek-proyek strategis nasional seperti pembangunan kilang (refinery), sebagai peluang mendatangkan komponen dari AS.

Daftar Industri Paling Terpukul Kebijakan Tarif Trump

Dari sisi kebijakan, pemerintah sedang mengkaji kemungkinan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan fiskal. 

“Impor tarif kita terhadap produk dari Amerika relatif rendah, bahkan untuk wheat dan soybean sudah nol persen. Tapi kita juga akan lihat PPh dan PPN impor,” ujar Airlangga, Selasa (8/4/2025). 

Adapun pemerintah sedang mempertimbangkan untuk melihat atau mengevaluasi kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas barang-barang impor. Tujuannya bisa jadi untuk mengendalikan impor agar tidak terlalu tinggi atau sebaliknya, untuk mendorong sektor tertentu.

 

Halaman:
1 2
