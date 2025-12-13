Negosiasi Tarif Dagang Indonesia-AS Masuki Tahap Final, Airlangga Berangkat ke Washington

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan negosiasi tarif dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) terus berjalan dan segera memasuki tahap finalisasi.

Dirinya bersama tim akan berangkat ke Washington pekan depan untuk memfinalisasi kesepakatan dagang tersebut.

"Tim akan berangkat minggu depan, dan akan memfinalisasi sesuai dengan joint statement yang tertanggal 22 Juli. Saya akan berangkat juga," ujar Airlangga di kantornya, dikutip Sabtu (13/12/2025).

Airlangga mengungkapkan bahwa ia telah melakukan komunikasi daring dengan United States Trade Representative (USTR) Ambassador Jameson Greer.

Hasilnya, kedua belah pihak sepakat untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan kesepakatan yang telah dibuat dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada 22 Juli.

"Pembicaraan tadi malam dengan USTR dengan Ambassador Jameson Greer. Jadi perjanjian mengenai reciprocal tarif itu akan dilanjutkan dalam waktu dekat," kata Airlangga.

Menko Airlangga menilai perjanjian dagang ini merupakan contoh positif dan mengapresiasi Indonesia yang masuk dalam daftar negara yang sepakat di awal dengan AS. Hasil pembicaraan ini juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar negosiasi dapat diselesaikan pada akhir 2025.