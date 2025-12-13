Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Negosiasi Tarif Dagang Indonesia-AS Masuki Tahap Final, Airlangga Berangkat ke Washington

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |10:10 WIB
Negosiasi Tarif Dagang Indonesia-AS Masuki Tahap Final, Airlangga Berangkat ke Washington
Negosiasi tarif dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) terus berjalan dan segera memasuki tahap finalisasi. (Foto : Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan negosiasi tarif dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) terus berjalan dan segera memasuki tahap finalisasi.

Dirinya bersama tim akan berangkat ke Washington pekan depan untuk memfinalisasi kesepakatan dagang tersebut.

"Tim akan berangkat minggu depan, dan akan memfinalisasi sesuai dengan joint statement yang tertanggal 22 Juli. Saya akan berangkat juga," ujar Airlangga di kantornya, dikutip Sabtu (13/12/2025).

Airlangga mengungkapkan bahwa ia telah melakukan komunikasi daring dengan United States Trade Representative (USTR) Ambassador Jameson Greer.

Hasilnya, kedua belah pihak sepakat untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan kesepakatan yang telah dibuat dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada 22 Juli.

"Pembicaraan tadi malam dengan USTR dengan Ambassador Jameson Greer. Jadi perjanjian mengenai reciprocal tarif itu akan dilanjutkan dalam waktu dekat," kata Airlangga.

Menko Airlangga menilai perjanjian dagang ini merupakan contoh positif dan mengapresiasi Indonesia yang masuk dalam daftar negara yang sepakat di awal dengan AS. Hasil pembicaraan ini juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar negosiasi dapat diselesaikan pada akhir 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180579//prabowo-euWf_large.jpg
Trump-Xi Jinping Bertemu, Prabowo Kembali Negosiasi Tarif Dagang RI-AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180443//menko_airlangga-9uUB_large.PNG
Respons Pertemuan Trump-Xi Jinping, Menko Airlangga: Penting Bagi Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177048//prabowo_subianto-5EBI_large.jpg
Tarif Trump Jadi Wake-Up Call bagi Indonesia, Prabowo: Oh Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176825//grafik-BzqU_large.jpg
IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Jadi 3,2%, Ini Sebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/278/3176017//saham-oTYr_large.jpg
Tarif 100% Trump ke China Bikin Saham Amazon hingga Tesla Rontok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3161977//bahlil-CQO3_large.jpg
Trump Minta Akses Penuh Mineral Kritis RI, Bahlil: Masih Omon-Omon
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement