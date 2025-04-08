Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Kumpulkan Investor hingga Ekonom Bahas Tarif Trump Hari Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |08:36 WIB
Prabowo Kumpulkan Investor hingga Ekonom Bahas Tarif Trump Hari Ini
Prabowo Temui Investor Sikapi Tarif Trump. (Foto: Okezone.com/Tim Prabowo)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pertemuan dengan para investor pada acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta Pusat hari ini.

“Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri Sarahsehan Ekonomi yang dilaksanakan di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/4/2025).

Dalam kegiatan tersebut akan hadir berbagai kalangan strategis mulai dari ekonom, perwakilan investor, pemimpin redaksi media, hingga masyarakat umum. 

Menurutnya, acara ini dapat menjadi forum dialog strategis antara pemerintah dan para pelaku ekonomi dalam rangka memperkuat sinergi menuju pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. 

Daftar Industri Paling Terpukul Kebijakan Tarif Trump

“Forum dialog ini tentunya juga membuka kesempatan untuk merespons kondisi ekonomi global serta membahas tantangan dan peluang ekonomi Indonesia ke depan,” ujar dia.

“Di tengah dinamika tantangan global, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat daya tahan ekonomi dan daya saing nasional, melalui kolaborasi erat antara Pemerintah dan para pelaku ekonomi,” jelas dia.

Bakal Umumkan Sikap Pemerintah soal Tarif Impor AS

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto akan mengumumkan langsung sikap Indonesia soal kenaikan tarif impor Amerika Serikat (AS) pada Selasa hari ini.

 

