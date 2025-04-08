Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Indonesia Cerah, Prabowo: Saya Ketemu Petani Gembira

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |14:59 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia cerah. Prabowo memberikan bukti masa depan Indonesia cerah. Dia mengungkapkan, banyak petani yang kini bahagia lantaran pendapatan yang meningkat.

“Kalau saya ketemu petani gembira, harga pangan mengalami peningkatan hasil mereka naik drastis, produksi naik secara drastis, kita potong semua regulasi yang enggak benar, kita sederhanakan,” kata Prabowo dalam kegiatan Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Prabowo mengaku heran dengan munculnya tagar Indonesia Gelap di berbagai media sosial. Tagar Indonesia Gelap itu diketahui mencuat setelah sejumlah pihak melakukan aksi unjuk rasa menolak efisiensi anggaran hingga penolakan revisi UU TNI belum lama ini.

“Saya juga heran ada orang mengatakan Indonesia gelap. Kalau dia merasa gelap, itu hak dia,” kata Prabowo.

 

Halaman:
1 2
