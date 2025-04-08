JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih lantaran sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih masih ada yang belum mendapatkan mobil dinas. Padahal, menurutnya, seluruh menterinya sudah bekerja keras selama enam bulan.
“Mereka masuk pemerintah saya sedih loh (Bu) Menkeu, banyak yang belum dapat mobil dinas, mereka kerja enam bulan ini kerja bakti,” kata Prabowo di Sarasehan Ekonomi, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Namun, ia mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sudah mulai membuka blokir anggaran kementerian. Sehingga, anggaran bisa digunakan untuk berbagai program.
Sementara itu, ia menyampaikan, pemerintahannya terbuka untuk menerima kritik dari masyarakat. Sebab, posisi Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri dipilih oleh rakyat.