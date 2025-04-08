Sedih Banyak Menteri Belum Dapat Mobil Dinas, Prabowo: Mereka Kerja Bakti 6 Bulan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih lantaran sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih masih ada yang belum mendapatkan mobil dinas. Padahal, menurutnya, seluruh menterinya sudah bekerja keras selama enam bulan.

“Mereka masuk pemerintah saya sedih loh (Bu) Menkeu, banyak yang belum dapat mobil dinas, mereka kerja enam bulan ini kerja bakti,” kata Prabowo di Sarasehan Ekonomi, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

1. Langkah Kemenkeu

Namun, ia mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sudah mulai membuka blokir anggaran kementerian. Sehingga, anggaran bisa digunakan untuk berbagai program.

2. Terima Kritik dari Masyarakat

Sementara itu, ia menyampaikan, pemerintahannya terbuka untuk menerima kritik dari masyarakat. Sebab, posisi Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri dipilih oleh rakyat.