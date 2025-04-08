Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Sebut AS-China Saling Serang Perang Tarif Bikin IHSG dan Rupiah Anjlok

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |17:35 WIB
Sri Mulyani Sebut AS-China Saling Serang Perang Tarif Bikin IHSG dan Rupiah Anjlok
Menkeu Sri Mulyani (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasar keuangan Indonesia menunjukkan respons negatif terhadap perkembangan pembicaraan dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), terutama terkait dengan implikasi kebijakan tarif global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pembukaan bursa pada hari pertama perdagangan setelah libur Lebaran ini menunjukkan tekanan yang signifikan pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

"Investor portfolio berespons negatif pembicaraan RRT. Kita semuanya hari ini adalah hari pertama pembukaan bursa dan kita sudah melihat Indonesia tadi sesi yang kedua dibawah 8 persen, 7,7 persen," ujar Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

1. Koreksi IHSG

Sri Mulyani memaparkan bahwa koreksi IHSG ini sejalan dengan tren di banyak negara lain, di mana indeks harga saham mengalami penurunan yang dalam pasca perkembangan situasi global. Bahkan, beberapa negara mencatatkan koreksi hingga di atas 25 persen.

Adapun akibat "pembicaraan RRT" yang dimaksud konteksnya mengarah pada kekhawatiran pasar terhadap potensi eskalasi ketegangan perdagangan global yang melibatkan Amerika Serikat dan China. Kebijakan tarif dan retorika antara kedua negara adidaya ini menciptakan ketidakpastian yang tinggi bagi investor global, termasuk di Indonesia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement