Sri Mulyani Sebut AS-China Saling Serang Perang Tarif Bikin IHSG dan Rupiah Anjlok

JAKARTA - Pasar keuangan Indonesia menunjukkan respons negatif terhadap perkembangan pembicaraan dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), terutama terkait dengan implikasi kebijakan tarif global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pembukaan bursa pada hari pertama perdagangan setelah libur Lebaran ini menunjukkan tekanan yang signifikan pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

"Investor portfolio berespons negatif pembicaraan RRT. Kita semuanya hari ini adalah hari pertama pembukaan bursa dan kita sudah melihat Indonesia tadi sesi yang kedua dibawah 8 persen, 7,7 persen," ujar Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

1. Koreksi IHSG

Sri Mulyani memaparkan bahwa koreksi IHSG ini sejalan dengan tren di banyak negara lain, di mana indeks harga saham mengalami penurunan yang dalam pasca perkembangan situasi global. Bahkan, beberapa negara mencatatkan koreksi hingga di atas 25 persen.

Adapun akibat "pembicaraan RRT" yang dimaksud konteksnya mengarah pada kekhawatiran pasar terhadap potensi eskalasi ketegangan perdagangan global yang melibatkan Amerika Serikat dan China. Kebijakan tarif dan retorika antara kedua negara adidaya ini menciptakan ketidakpastian yang tinggi bagi investor global, termasuk di Indonesia.