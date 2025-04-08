Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Perbandingan Harta Kekayaan Dedi Mulyadi dengan Lucky Hakim, Siapa yang Lebih Kaya?

Rizky Darmawan , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |23:08 WIB
Perbandingan Harta Kekayaan Dedi Mulyadi dengan Lucky Hakim, Siapa yang Lebih Kaya?
Bupati Indramayu Lucky Hakim (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perbandingan harta kekayaan Dedi Mulyadi dengan Lucky Hakim menarik untuk diulas setelah keduanya sempat bersitegang di sosial media beberapa waktu lalu. Hal tersebut disebabkan karena Lucky Hakim yang liburan ke luar negeri tanpa izin terlebih dahulu.

Lucky Hakim yang terpilih sebagai Bupati Indramayu Jawa Barat diketahui sempat berlibur ke Jepang pada saat momen Lebaran 2025. Kegiatan berlibur di Negeri Sakura itu lantas disindir oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Sindiran ini bukan tanpa alasan, mengingat Lucky telah melanggar surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengimbau para Kepala Daerah untuk tidak menghabiskan waktu libur Lebaran ke luar negeri.

Dedi menyindir Lucky supaya kedepannya, jika hendak liburan ke luar negeri agar izin terlebih dahulu. Sindiran itu lantas membuat mantan aktor itu langsung meminta maaf secara personal pada Dedi.

1. Harta Kekayaan Dedi Mulyadi

Dedi Mulyadi yang sudah lama berkecimpung di dunia politik itu bisa dibilang cukup sukses dengan memiliki kekayaan sekitar Rp 12,8 miliar. Angka tersebut didapat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 31 Desember 2024.

Dedi tercatat memiliki harta berupa Tanah dan Bangunan senilai Rp7.368.000.000. Dengan rincian 116 unit properti tanah dan bangunan yang terletak di Kota Purwakarta dan Subang.

 

Halaman:
1 2
