Prabowo Tak Beri Arahan Khusus saat IHSG Anjlok, Begini Kata BEI

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan arahan khusus terkait pelemahan pasar saham domestik pada perdagangan perdana usai libur lebaran.

Sebagaimana diketahui, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka merosot tajam 9,19 persen atau 598,56 poin ke level 5.912 dari penutupan sebelumnya 6.510. Bursa Efek Indonesia (BEI) pun memberlakukan trading halt atau pemberhentian perdagangan sementara selama 30 menit.

1. Tak Dapat Perhatian Khusus

Menanggapi hal ini, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik mengatakan, meskipun tidak mendapat perhatian khusus, namun bursa meyakini bahwa arahan Presiden terkait kondisi ekonomi saat ini secara langsung atau tidak langsung akan memberikan dampak positif kepada pasar modal.

“Dengan adanya partisipasi yang lebih tinggi dari seluruh komponen masyarakat, tentu pasar modal kita akan lebih kuat lagi menghadapi tantangan yang mungkin saja akan datang lagi,” kata Jeffrey di Gedung BEI Jakarta pada Rabu (9/4/2025).

2. Investasi yang Inklusif

Jeffrey menambahkan, pasar modal merupakan investasi yang inklusif dan terbuka untuk siapa saja, di mana saja. Hal itu yang menjadi filosofi BEI saat meluncurkan kampanye Aku Investor Saham.