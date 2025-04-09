307 Saham Melemah, IHSG Turun 0,47% ke Level 5.967

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah ke zona merah pada penutupan perdagangan Rabu (9/4/2025). IHSG hari ini melemah 0,47% atau 28,15 poin ke level 5.967.

Sepanjang perdagangan hari ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 18,55 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp11,91 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,09 juta kali. Adapun, sebanyak 307 saham harganya terkoreksi, 298 saham harganya naik dan 188 saham lainnya stagnan.

1. Sektor Pemberat IHSG

Sektor teknologi turun 1,32%, sektor energi turun 1,43%, sektor bahan baku turun 3,07%, sektor siklikal turun 2,24%, sektor properti turun 0,34% dan sektor non siklikal turun 0,25%. Sedangkan sektor keuangan naik 0,40%, sektor kesehatan naik 0,78%, sektor infrastruktur naik 0,94%, sektor transportasi naik 0,44%, sektor industri naik 0,75%.

2. Top Gainers

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Homeco Victoria Makmur Tbk (LIVE) naik 20,80% ke Rp151, PT Sinar Terang Mandiri Tbk (MINE) naik 11,71% ke Rp458 dan PT Timah Tbk (TINS) naik 8,93% ke Rp915.