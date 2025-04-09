Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

307 Saham Melemah, IHSG Turun 0,47% ke Level 5.967

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |16:39 WIB
307 Saham Melemah, IHSG Turun 0,47% ke Level 5.967
307 Saham Melemah, IHSG Turun 0,47% ke Level 5.967 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah ke zona merah pada penutupan perdagangan Rabu (9/4/2025). IHSG hari ini melemah 0,47% atau 28,15 poin ke level 5.967.

Sepanjang perdagangan hari ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 18,55 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp11,91 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,09 juta kali. Adapun, sebanyak 307 saham harganya terkoreksi, 298 saham harganya naik dan 188 saham lainnya stagnan.

1. Sektor Pemberat IHSG

Sektor teknologi turun 1,32%, sektor energi turun 1,43%, sektor bahan baku turun 3,07%, sektor siklikal turun 2,24%, sektor properti turun 0,34% dan sektor non siklikal turun 0,25%. Sedangkan sektor keuangan naik 0,40%, sektor kesehatan naik 0,78%, sektor infrastruktur naik 0,94%, sektor transportasi naik 0,44%, sektor industri naik 0,75%.

2. Top Gainers

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Homeco Victoria Makmur Tbk (LIVE) naik 20,80% ke Rp151, PT Sinar Terang Mandiri Tbk (MINE) naik 11,71% ke Rp458 dan PT Timah Tbk (TINS) naik 8,93% ke Rp915.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/278/3175829/ihsg_sesi_i-9lkd_large.jpg
IHSG Sesi I Koreksi ke Level 8.229
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/278/3175780/ihsg-VjgR_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.259 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/278/3175358/ihsg_ditutup_melemah-QlRp_large.jpeg
IHSG Ditutup Melemah ke 8.166 Usai Pelantikan Pejabat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/278/3175291/ihsg_sesi_i-6VPr_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke 8.127
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/278/3175017/ihsg_sesi_i-3GLf_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.182
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/278/3174963/ihsg_dibuka_menguat-DhRT_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Cetak Rekor, Sentuh 8.182
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement