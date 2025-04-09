Harga Emas Antam Meroket hingga Rp23.000 Hari Ini

Harga Emas Antam Naik Hari Ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) hari ini meroket. Emas Antam naik Rp23.000 menjadi Rp1.777.000 per gram.

1. Transaksi Emas

Sama dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp23.000 ke Rp1.627.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta.

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

2. Rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp938.500

Emas 1 gram: Rp1.777.000

Emas 2 gram: Rp3.494.000

Emas 3 gram: Rp5.216.000

Emas 5 gram: Rp8.660.000

Emas 10 gram: Rp17.265.000