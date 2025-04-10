Saksikan IG Live MNC Sekuritas Kenalan dengan Waran Terstruktur Sore Ini

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. MNC Sekuritas aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas di Tanah Air.

Dalam investasi pasar modal, terdapat berbagai instrumen investasi yang memungkinkan investor untuk berpartisipasi. Salah satu instrumen investasi yang bisa menjadi pilihan bagi investor yaitu Waran terstruktur. Waran terstruktur memiliki kode produk yang lebih panjang dibandingkan dengan saham.

Kode produk waran terstruktur terdiri dari: kode emiten utama, 2 huruf perusahaan sekuritas penerbit, tipe waran terstruktur Call (C), Put (P), kode bulan jatuh tempo, tahun jatuh tempo, dan kode unik. Contohnya adalah ANTMYUCQ5A dari perusahaan PT Aneka Tambang Tbk.

Selain itu, waran terstruktur diperdagangkan di pasar sekunder, yang memungkinkan investor untuk membeli dan menjualnya dengan mudah. Lantas, apa perbedaan antara investasi waran terstruktur dan saham biasa? Apa saja keuntungan dan risikonya?

Jangan lewatkan IG Live MNC Sekuritas “Kenalan dengan Waran Terstruktur” pada Kamis (10/4/2025) pukul 16.00 WIB bersama Head of Sharia Business and Investment Gallery MNC Sekuritas Indah Nurhabibah, dan dipandu oleh Representative of MNC Sekuritas Muhammad Aria Madani. Anda bisa menyaksikannya secara langsung melalui Instagram MNC Sekuritas @mncsekuritas.

Nikmati layanan investasi saham, reksa dana, dan obligasi dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!



(Dani Jumadil Akhir)