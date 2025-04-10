Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas Beri Edukasi Pasar Modal di SMA Bunda Mulia Jakarta

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |09:05 WIB
MNC Sekuritas Beri Edukasi Pasar Modal di SMA Bunda Mulia Jakarta
MNC Sekuritas Beri Edukasi Pasar Modal di SMA Bunda Mulia Jakarta. (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)
JAKARTA - MNC Sekuritas bersama Bursa Efek Indonesia berpartisipasi dalam seminar Pengenalan Investasi dan Pasar Modal Sejak Dini kepada kurang lebih 500 siswa SMA Bunda Mulia Jakarta Pusat, pada Rabu 9 April 2025. Adapun materi edukasi disampaikan oleh Head of Sharia & Investment Gallery MNC Sekuritas Indah Nurhabibah. 

Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan dasar-dasar investasi di pasar modal serta penggunaan aplikasi MotionTrade kepada siswa SMA Bunda Mulia Jakarta Pusat.

Head of Sharia & Investment Gallery MNC Sekuritas Indah Nurhabibah mengatakan bahwa MNC Sekuritas telah menggelar 244 kegiatan edukasi yang diikuti lebih dari 25.000 peserta di sepanjang Januari hingga Maret 2025.

“Edukasi pasar modal kepada generasi muda dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk berinvestasi dan membangun portofolio investasi yang beragam. Dengan berinvestasi di pasar modal sejak dini, diharapkan generasi muda dapat mempersiapkan masa depan keuangan yang lebih baik,” ujar Indah.
  
Dalam kesempatan yang sama, Kepala SMA Bunda Mulia Jakarta Pusat Anastasia Sri Prihartini juga mengatakan bahwa pihaknya berterima kasih atas seminar ini dan berharap agar kegiatan ini terus berkesinambungan.

“Kami dari SMA Bunda Mulia Jakarta Pusat berterima kasih untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia dan MNC Sekuritas. Siswa kami sangat antusias dan proaktif untuk belajar tentang pengenalan investasi dan pasar modal. Semoga acara ini dapat terus berlanjut antara Bursa Efek Indonesia, MNC Sekuritas, dan SMA Bunda Mulia Jakarta Pusat," ujarnya.

 

